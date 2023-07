Miles de personas se manifiestan en Canarias por los derechos del colectivo LGTBI: ''Nuestra existencia no es un debate''

Miles de personas se han manifestado este sábado en Canarias por el Orgullo LGTBI. Las marchas y concentraciones se han celebrado en diferentes puntos del Archipiélago bajo el lema “En nuestros derechos, ni un paso atrás”.

Las calles se han llenado de cientos de banderas arcoíris así como de pancartas y carteles que reivindican el derecho a la diversidad sexual, familiar y de género. ''En tu papelera no cabemos todas'', ''Educación libre de pin parental'', ''Nuestra existencia no es un debate'', ''Las calles serán siempre nuestras'', ''El orgullo no se vende, el orgullo se defiende'' son algunos de los cánticos que han podido escucharse en la isla.

En Tenerife, la manifestación ha sido convocada por los colectivos LGBTIQA+, Trans y feministas tinerfeños Diversas, CanaryPride, Fundación Pedro Zerolo, Chrysallis, Libertrans, Transwoman, Aperttura, Transboys, Caminar Intersex y la Plataforma Feminista 8M Tenerife, que unieron sus voces en un manifiesto reivindicativo al finalizar la manifestación.

Las organizaciones han recordado la importancia de contar ahora ''más que nunca'' con personas activistas del colectivo, ante la oleada reaccionaria que se está viviendo en todo el mundo y que ''pone en riesgo los derechos conquistados''.

Además, alertaron de la presencia cada vez más frecuente de “traficantes de odio en las calles y en las instituciones de España'', con situaciones de violencia y discriminación que ”ponen en riesgo las vidas de las personas LGBTIQA+'' o niegan su existencia. Por ello, han exigido la aplicación rigurosa del ordenamiento jurídico estatal y autonómico.

Con respecto a la irrupción de la extrema derecha en las instituciones, los colectivos acusan a estos discursos de los delitos de odio que sufre el colectivo. ''No permitiremos que vuelvan a silenciar nuestras reivindicaciones, que nos expulsen de las instituciones, que se nos devuelva a los márgenes de la sociedad“, insistieron.

En este sentido, los colectivos convocantes se unieron a las reivindicaciones planteadas en el resto de las Comunidades Autónomas para exigir un Pacto de Estado contra los discursos de odio, “para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad por los discursos de odio como el colectivo LGBTIQA+, personas gitanas, migrantes, sin hogar, con VIH, con discapacidad y las mujeres”.

Asimismo, reconocieron que la cercanía de las elecciones generales del próximo 23 de julio obliga a ''pelear hasta el final en las calles y en las urnas por la libertad'', cambiando ''la ideología del odio por la imparable realidad de la diversidad bajo las banderas que acogen a todos los seres humanos“.

“Que nadie se quede en casa porque tus derechos, porque mis derechos, porque nuestros derechos y los de nuestres hijes están en juego. Por nuestros derechos, por nuestras vidas, vive con orgullo”, concluyeron la manifestación reivindicativa del Orgullo LGBTIQA+ tinerfeño.