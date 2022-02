El Obispo de Canarias critica que la pederastia se focalice solo sobre la Iglesia

El obispo de la Diócesis, José Mazuelos, ha lamentado las manipulaciones que se pretenden hacer con los casos de pederastia, al focalizarlos en la Iglesia, y que los políticos "estén empeñados en eso" en el Congreso, en lugar de "explicarnos cómo va la guerra de Ucrania", la subida de la luz o el problema de la inmigración en Canarias.

En declaraciones a los periodistas, Mazuelos ha considerado que se "quiere sacar más casos de los que hay" en la Iglesia y ha pedido que sea una lucha conjunta, de "todos", pues se trata del mayor daño que se puede hacer a una persona y siente "pena por esas manipulaciones".

"¿Cuál es el interés? ¿El bien de toda víctima, la prevención de todo abuso y eliminar esa lacra social o el interés es manipular para reducir esa lacra a la Iglesia? La Iglesia también, pero no sola, hay que investigar todo: los centros de menores, los colegios, los centros deportivos, todo".

Así mismo, ha destacado que "nosotros no escondemos nada y estamos dispuestos a darnos la mano para que esta lacra desaparezca", pero "no a reducirlo a que sea solo eclesiástico".

El obispo de Canarias ha dicho que siente "pena de todas esas manipulaciones y que los políticos estén empeñados en eso", en lugar de explicar lo que ocurre con la crisis de Ucrania, la subida de la luz, la llegada de pateras a las islas o la situación de los menores.

"¿Dónde está el Parlamento preocupado por Canarias, que no damos a basto", ha subrayado Mazuelos.

El obispo de la Diócesis de Canarias ha pedido que se deje de "meter el dedo en el ojo de la Iglesia" no solo por los casos de abuso sexual sino también por la exigencia del pago del IBI y la inmatriculaciones indebidas.

"Si hay que pagar el IBI, que lo paguen todos, los sindicatos, las fundaciones de los bancos, las cajas de ahorro, los partidos políticos, las fundaciones de los clubes de fútbol, todas las fundaciones", ha señalado.

Ha explicado que, cuando la Iglesia "no tiene como fin lucrarse", no paga IBI por la labor social que desempeñan los comedores sociales, la acogida a los sin techo, la atención a los menores y a los inmigrantes o en las visitas a los presos.

"Si pone un negocio paga el IBI, pero no cuando no hay una actividad lucrativa, pero si hay que pagarlo que sean todos, vamos a dejar de meter el ojo en la Iglesia", ha señalado, para después añadir que con la polémica de las inmatriculaciones les han atribuido bienes que no son suyos.