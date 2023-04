El padre de un joven con cefalea en racimos pide al SCS que autorice el tratamiento de oxígeno a domicilio

Juan Carlos Núñez, padre de un joven afectado por un tipo de cefalea crónica y sin cura en la actualidad, ha reclamado este jueves al Servicio Canario de la Salud (SCS) que autorice el tratamiento de oxígeno a domicilio para todos los pacientes que sufren de la llamada cefalea en racimos.

Núñez ha transmitido esta petición al diputado del común, Rafael Yanes, durante un encuentro a petición del titular de dicha institución tras conocer la situación de su hijo, afectado por la cefalea de Horton, una enfermedad que le causa dolores intensos.

En declaraciones posteriores a la reunión, Juan Carlos Núñez ha explicado que su hijo es consciente de que tiene una enfermedad crónica que en la actualidad no tiene cura y que le ocasiona dolores “diez veces cada noche los 365 días del año, y así lleva cinco años”.

Sus familiares también son conscientes de la situación pero el progenitor reprocha a la sanidad canaria que le haya dicho “que no me va a ayudar, porque eso no es justo no solamente por mi hijo, sino por los pacientes que están igual que él”.

Durante el encuentro de este jueves le ha transmitido al diputado del común que si hay voluntad política el SCS puede reconocer el oxígeno domiciliario para pacientes con cefalea en racimos crónica, como hacen otras comunidades autónomas, si así lo prescriben sus médicos, que son “los que viven el día a día con los pacientes”.

Rafael Yanes ha comentado que desde que supo de este caso se puso en contacto con Juan Carlos Núñez, que posteriormente le comunicó que su hijo ya dispone de una botella de oxígeno en casa y ha mejorado ostensiblemente su calidad de vida.

No obstante, el diputado del común ha mantenido el encuentro con el objetivo “de hacer un seguimiento” para constatar que su recuperación se consolida y que el joven está perfectamente atendido en su domicilio.