Un pirómano o el tendido eléctrico, dos hipótesis sobre el origen del gran incendio forestal de Gran Canaria

“Primero hay que saber qué ha pasado, para después descubrir quién ha sido”, dice a Canarias Ahora una portavoz de la Guardia Civil sobre el gran incendio forestal de Gran Canaria #IFValleseco, que ha quemado por el momento más de 9.000 hectáreas en pleno corazón verde de la isla. La Guardia Civil es precavida, no adelanta nada de su investigación, pero según ha podido saber este diario una de las líneas que se manejan como hipótesis es que el fuego de este tercer incendio en menos de una semana lo haya originado el mal estado del tendido eléctrico.

La otra, obviamente, es que este gran incendio forestal que ha llegado a desalojar de sus hogares hasta 10.000 vecinos de la Cumbre de la isla haya sido provocado por alguna persona, y de manera intencionada. Al igual que el segundo incendio #IFTelde, generado por un presunto pirómano aún sin localizar en la zona alta de Cazadores. Y a escasos días de que prendiera fuego el #IFArtenara, que quemó otras 1.500 hectáreas por la negligencia de otro vecino, en libertad bajo fianza.

Pero en este tercer caso que ha tenido a la isla en vilo desde el sábado –y aún la tiene ante la ola de calor con alerta roja por temperaturas de más de 40 grados en la Caldera de Tirajana, a partir de este viernes- no está descartada la hipótesis del tendido eléctrico. Y no lo está desde que el mismo sábado se produjeran en la zona cero avisos de vecinos advirtiendo haber visto chispas en las líneas de electricidad que atraviesan el escarpado barranco de Los Pajaritos, en Cueva Corcho, una zona de árboles y tupida de vegetación por encima del pueblo de Valleseco.

La antigua compañía canaria de electricidad, Unelco, integrada en Endesa y ahora en su matriz del Estado italiano, Enel, asegura a este diario no tener constancia de incidencias de ese tipo desde el sábado pasado. Una portavoz oficial de Endesa en Canarias ha dicho que “colaboramos como siempre con las administraciones en todo lo que nos pidan”. Y también ha admitido que cuadrillas de la compañía de luz han accedido a la zona cero antes incluso de que lo pudieran hacer quienes llevan a cabo la investigación del incendio: agentes del Seprona de la Guardia Civil con el apoyo de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo insular.

“Hemos estado haciendo maniobras acompañados de técnicos, en la medida que nos solicitaban [desde la dirección de extinción del incendio] desconexión de líneas por necesidades de los equipos de intervención”, explica Endesa a preguntas de este diario de por qué entraban en las zonas quemadas antes que los responsables de la investigación, que son quienes acceden a esos puntos después de que haya pasado el peligro, para conocer las causas del fuego. “Actuamos donde nos pidieron cortar, pero sí que estuvimos en contacto con Emergencias, como todos estos casos”, indica la compañía eléctrica.

Aunque Endesa tiene prácticamente el 80 o 90% del tendido eléctrico en la isla, otra de las operadoras es Red Eléctrica Española. También desde REE se asegura no tener constancia de incidencias relacionadas con el incendio. “Como no tenemos nada que ver, no estamos al tanto de la investigación”, ha dicho a este diario una portavoz oficial de Red Eléctrica Española en el Estado, aunque desde fuera del país ahora. “No tenemos nada que ver”, insisten sin aportar más detalles.

Un trabajo previo del Cabildo

La hipótesis de que un cable de distribución de electricidad prendiera fuego a la copa de un árbol por rozamientos en la zona cero no solo está encima de la mesa por esa serie de indicios. También porque ya fue objeto de investigación por parte del Cabildo de Gran Canaria a raíz del último incendio de octubre de 2017, que acabó con la vida de una mujer. E inició una serie de acciones de concienciación.

Hace unos meses, en unas jornadas sobre comunicación e incendios forestales, desde el Cabildo se explicaba cómo gracias a los agentes forestales y los equipos Presa de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales se demostró el riesgo que estos tendidos eléctricos generaban. Incluso grabaron vídeos del momento en que una línea de media tensión cortaba de cuajo una palmera, generando un fuego.

Las operadoras eléctricas sostenían hasta esa evidencia de que eso era imposible que lo provocara el tendido eléctrico. Pero se llegó a demostrar que en 2016, por ejemplo, había hasta 1.000 puntos de riesgos en toda la isla. A punto de riesgo por cada kilómetro y medio cuadrado, en un territorio de 1.500 kilómetros cuadrados. “Ese fue el inicio de la solución”, cuenta ahora otra portavoz del Cabildo. Lo que no significa que tras haberse corregido aquellos riesgos, se hayan reproducido.

Al respecto, desde Endesa aseguran tener un “plan de mantenimiento permanente de todas nuestras líneas y también planes anuales de tala y poda. Pero no todos los tendidos son nuestros”, como otros de Red Eléctrica Española. Lo único cierto es que la demanda ciudadana de información sobre las causas y los responsables del incendio, cuando todavía nada se sabe del presunto pirómano del #IFTelde de la semana pasada, crece de manera vertiginosa en las redes sociales.

Desde la Guardia Civil, el mensaje es contundente: “Estamos buscando las causas para la tranquilidad de la ciudadanía. No comentamos ni valoramos hipótesis, pero estamos recabando mucha información y ahora toca trabajar sobre el terreno”. Es el momento en que la tierra ya no arde descontrolada aunque todavía genera un calor oculto y peligroso, pero también puede empezar a arrojar una serie de pistas para descartar esta o aquella hipótesis. Y sobre todo dar con causa y causante.