La Policía investiga un presunto asesinato machista de una mujer de 91 años en Tenerife

La Policía Nacional investiga un presunto asesinato machista de una mujer de 91 años en el municipio de La Laguna, en Tenerife. El hombre, de 92 años, ya ha sido detenido en la mañana de este martes.

Según los primeros datos que ha podido recabar este periódico, los hechos ocurrieron en Valle Guerra. El hombre y la mujer mantenían una relación de pareja.

La Policía ha confirmado a este periódico la detención del hombre, que padecía problemas de salud mental, y ha añadido que se trata de una muerte violenta.

Según datos del Ministerio de Igualdad, son 33 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Según datos de Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ascienden a 1.217 el número total de asesinadas desde 2003, año en el que se empezaron a contabilizar los datos. El número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género asciende a 36 en 2023 y a 413 desde 2013.

La Guardia Civil también está investigando un posible asesinato machista en la localidad cordobesa de Pozoblanco. Según confirmaban fuentes del instituto armado, este martes fue hallado en un domicilio de este municipio el cadáver de una mujer con evidentes signos de violencia.

Y ayer lunes, fue detenido un hombre en Almería acusado de asesinar a su pareja con un arma blanca. Este último caso ya ha sido confirmado por el ministerio de Igualdad.

En Canarias, cuya ley autonómica incluye en la estadística a todas las mujeres asesinadas más allá de la relación de pareja o expareja, han sido 103 las mujeres víctimas mortales desde que se cuentan con datos.

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda la importancia de difundir todos los recursos disponibles para llegar a tiempo: teléfono 016; consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es; canal del WhatsApp en el número 600 000 016; y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es/.

En Canarias, si sufres violencia machista o conoces de alguna mujer que esté sufriendo esta situación, puedes llamar al 1-1-2 , teléfono desde donde se activará el Dispositivo de Mujeres Agredidas.

