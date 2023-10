El presidente de la Federación tinerfeña de Fútbol: “No soy machista ni feminista, tengo a cuatro mujeres en casa”

“No soy machista ni feminista, y lo he demostrado. Tengo a cuatro mujeres en casa”, ha asegurado el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales Mansito, que había guardado en las últimas semanas silencio tras el beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso.

Tras la rueda de prensa de Rubiales en la que aseguró que no iba a “dimitir”, el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia, anunciaba su dimisión como vocal de la RFEF. Un gesto al que le ha siguieron numerosos pronunciamientos a favor de la jugadora y en contra de la conducta machista de él. Sin embargo, la actitud del presidente de la Federación Tinerfeña, Alejandro Morales Mansito, que aplaudió en esa rueda de prensa al expresidente de la RFEF no ha dio más declaraciones al respecto. Desde la Federación tinerfeña, se limitaron a comunicado realizado por todas las federaciones pidiendo la dimisión de Rubiales.

En declaraciones en Canal 4, de Tenerife, aseguró que no su mujer su hija han llorado porque “no entendían qué estaban diciendo de su marido y de su padre”. “Si quieres denigrar a alguien, hazlo con tus argumentos, no con gente cercana”, añadió.

Asegura que su familia le ha pedido que deje este puesto y que no ha dormido durante varias noches. “Yo pensaba: ¿quién ha hecho más que nosotros por el fútbol femenino? ¿Cómo se puede decir que soy machista?”, dijo.

La reconocida jugadora del Granadilla Egatesa (UDG) María José Pérez se desligaba a finales de agosto de esta federación asegurando que no iba a colaborar con la misma hasta que desaparezcan las personas que restan futuro y respeto al deporte. “No puedo formar parte de algo de lo que no estoy de acuerdo en absoluto”, señalaba la profesional del fútbol en un comunicado en el que condena que Morales Mansito aplaudiera a Rubiales el pasado viernes.

“El presidente de la Federación Tinerfeña también ha aplaudido. ¡Qué tristeza me da!”, añadía. “Estas personas no me representan. No nos representan. Me desligo de todo aquello que tenga que ver con aquellos que miran hacia otro lado o apoyan este tipo de actitudes”, apunta. “Basta ya. Se acabó”, concluía en su comunicado.

El presidente del equipo femenino de la Liga F UDG Tenerife Egatesa, Sergio Batista, también aseguró que el máximo responsable de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, “es el gran enemigo del fútbol femenino, contra el que ha ido a acoso y derribo desde hace años”.

Batista felicitó además en una entrevista en Radio Club Tenerife al presidente de la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, por su dimisión pero con su homólogo en la de Tenerife, Alejandro Morales, “no he podido hacer lo mismo”.