Las provincias canarias son las únicas en toda España con una incidencia de COVID menor de 100

Canarias puede seguir presumiendo de su gestión contra el coronavirus. Según el último análisis de datos que ha elaborado elDiario.es, las dos provincias del Archipiélago registran una incidencia acumulada en los últimos 14 días (casos por 100.000 habitantes) menor de 100, las únicas en toda España con esas cifras. Mientras más de la mitad de las regiones nacionales reportan récord de casos y muchas comunidades han echado el cerrojazo en las fronteras para frenar la transmisión comunitaria, las Islas viven una realidad ajena a todo eso. No están dentro del toque de queda implantado por el Ejecutivo nacional y se mantienen por debajo de los riesgos "alto" y "extremo" que marca el semáforo de indicadores del Ministerio de Sanidad.

Los buenos números en Canarias también se pueden ver en los hospitales. Los centros sanitarios son los últimos que sienten la presión del virus porque los positivos suelen tardar entre 10 y 15 días en ingresar si los casos se agravan. Y luego allí las estancias se pueden alargar bastante. No obstante, las cifras de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional ilustran una mejoría notoria. A principios de mes los ingresos seguían siendo altos, pero esto era una consecuencia directa de la segunda ola que azotó con fuerza a las Islas en agosto y septiembre, sobre todo a Gran Canaria. Pero ahora los hospitales están respirando y lo hacen como en ningún otro lugar de España.

El Archipiélago es la única comunidad autónoma que reduce la presión COVID sobre las UCI. Ha pasado del 14,39% registrado el 15 de octubre al 10,61% del 30. Eso sí, en La Laguna, la tercera ciudad más poblada de la comunidad, se ha puesto la lupa en las últimas semanas por el descontrol de la enfermedad. El Ayuntamiento ha convocado una reunión extraordinaria con autoridades y servicios sociales para coordinar una respuesta. El municipio lagunero acumula varios umbrales de riesgo "extremos". La ocupación en la UCI del Hospital Universitario de Canarias por pacientes COVID-19 es de un 33,96%. Y la incidencia acumulada (IA14) es de 245, la mayor desde que estallara la pandemia.

La siguiente ficha ofrece un resumen de la situación del virus en cada provincia y la compara con el resto de territorios. Haz clic en tu provincia y se desplegará toda la información.

Los datos del Instituto de Salud Carlos III (dependiente del Ministerio de Sanidad) recogen cada día el número de personas que comenzó a padecer síntomas de la enfermedad y han sido diagnosticados como positivos. De esta forma, no se infraestiman los contagiados en la última semana que aún no han sido atendidos por Atención Primaria. Según los datos analizados por elDiario.es, solo en dos provincias españolas "la incidencia es baja y los casos no suben": Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

En estos momentos, solo Tenerife cuenta con el semáforo rojo decretado por el Gobierno de Canarias que implica algunas limitaciones a la movilidad (prohibidas las reuniones de más de 10 personas y bares y restaurantes deben cerrar antes de las 00:00). En el resto de islas no hay restricciones, solo recomendaciones. Queda por ver cómo sigue evolucionando la pandemia en el Archipiélago. Más si cabe cuando el turismo ha recibido un impulso esencial y comenzará a recibir turistas británicos, alemanes y de otros países europeos que han vuelto a colocar a Canarias como "zona segura" para viajar. Eso sí, según los epidemiólogos y científicos que han asesorado al Ejecutivo autonómico, los aeropuertos no han sido nunca entrada del virus y la vigilancia debe estar puesta sobre el ocio nocturno y la capacidad de rastreo.