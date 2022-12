Puerto del Rosario reabre los parques infantiles tras casi tres años cerrados y una enorme polémica

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, desde la Concejalía de Parques y Zonas Verdes, ha comenzado a abrir algunos de los rediseñados parques infantiles del municipio tras casi tres años cerrados por protocolos COVID y reformas. Este asunto ha generado una enorme polémica en el municipio capitalino, no solo en la población, sino también entre el gobierno y la oposición porque los más pequeños no han podido acceder a estos parques desde hace exactamente dos años y nueve meses. Por su parte, el Partido Popular en Fuerteventura (PP) ha pedido en varias ocasiones la dimisión de la consejera responsable de Parques y Jardines, Lilian Concepción, quien excusaba la demora alegando que las piezas de los parques no llegaron dentro de los plazos establecidos y que todo se debía a temas administrativos.

Por el momento, únicamente se encuentra abierto el parque Jardín de la mujer, en el barrio de El Charco y el de la calle Tenesor, en el barrio de Fabelo. También se ha procedido a la apertura del parque situado en la avenida marítima de la capital, este último enmarcado dentro del proyecto de reforma de los dos mayores parques infantiles del municipio. Según informa el ayuntamiento en un comunicado, “se seguirán abriendo progresivamente mientras vayan finalizando los últimos remates y recibiendo las certificaciones pertinentes al respecto”.

Sobre esto, el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, manifiesta: “Nos comprometimos a que, antes de final de año, comenzaríamos a abrir los parques infantiles del proyecto, y estamos cumpliendo. Ha sido un trabajo largo y con muchas complicaciones pero que, sin duda, va a mejorar la calidad de los parques de nuestro municipio, convirtiéndolos en ejemplo de seguridad y variedad de juegos”.

En palabras de la concejala Lilian Concepción Álvarez: “Sabemos que la población y, en concreto las niñas y niños del municipio, llevan mucho esperando por estas aperturas, por eso queremos agradecer su paciencia y comprensión. Ha sido un trabajo muy complejo en el que hemos cuidado de hasta el más mínimo detalle y contando con las niñas y niños, a través del CAI, para rediseñar unos parques infantiles al gusto de quienes los van a disfrutar. Hoy, por fin, comenzamos a ver los frutos de ese duro, pero satisfactorio, trabajo”.

Antecedentes, cierre y demora

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario adjudicó el proyecto para la renovación de los parques infantiles públicos de los distintos pueblos y barrios del municipio, en noviembre de 2021, con el objetivo de convertirlos en inclusivos y para que cumpliesen con la normativa de seguridad europea. La inversión supuso inicialmente más tres millones de euros para el arreglo y acondicionamiento de más de 40 de estos espacios de juego y ocio para los más pequeños de la capital.

La citada actuación se adjudicó por un importe total de 3.040.591,56 euros y por un plazo de ejecución de 10 meses. Para el contrato denominado “suministro, reforma, accesibilidad y ejecución de parques infantiles públicos del municipio de Puerto del Rosario con accesibilidad universal e inclusiva” se adjudicaron a dos empresas por lotes, siendo el lote 1 adjudicado a Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, SL, por 1.847.718,7 euros, y el lote 2 a Acciona Medio Ambiente, SA, por 1.192.872,86 euros.

En febrero de 2022, cuatro meses después, comenzaron las obras en el parque de Las Américas y en el de la Avenida Reyes de España. Esta actuación, englobada en un primer proyecto de dos en total, aspiraba a desarrollarse en seis meses por un importe de 926.754,25 euros. El resto de parques de menor tamaño se enmarcaron en un segundo proyecto.

En su momento, la responsable de estas obras, Lilian Concepción afirmaba que todos los retrasos se debían a temas administrativos: “Uno nunca espera que se retrase tanto, pero llegan cosas administrativas que producen que se deteriore en el tiempo”. Además, explicaba que hubo una modificación presupuestaria de 5 millones y que se llegó a perder un contenedor con materiales de los parques. “No hemos parado ni en el mes de agosto para sacar esto adelante cuanto antes, si no estuviera yo en la concejalía no sé como se hubiesen tomado las decisiones, yo sé que he hecho lo correcto”, afirmaba la concejala en una entrevista.

En la actualidad, pese a las críticas y presiones afirma que volvería a hacer todo de la misma manera: “Si hubieran habido parques que estuvieran bien, habrían permanecido abiertos. Hay que ver por qué estaba todo tan deteriorado”.