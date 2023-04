Puertos del Estado avala prorrogar hasta 2043 la concesión del centro comercial El Muelle

Puertos del Estado ha informado favorablemente la petición de prorrogar diez años más a la empresa Divarian Propiedad S.A. la concesión del centro comercial El Muelle, situado en el Puerto de Las Palmas, según ha indicado este martes su Autoridad Portuaria en un comunicado.

Este informe permite a la Autoridad Portuaria reactivar la tramitación de la solicitud de prórroga presentada por la citada empresa, que, de prosperar, le permitiría disfrutar de la concesión hasta 2043, en lugar de 2033, que es el plazo de vencimiento actual, dado el volumen de inversión que tiene previsto llevar a cabo en el centro comercial, señala la nota.

Tras este informe, se podrá culminar con la tramitación de la solicitud de Divarian, por lo que el proyecto deberá pasar a información pública y a su aprobación por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

En el comunicado se precisa que para informar a favor de la prórroga se ha aplicado el artículo 82.2b del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM).

El artículo 82 citado, referido al plazo de las concesiones, establece que cuando en el título de otorgamiento no se haya previsto la posibilidad de prórroga, pero el concesionario lleve a cabo una inversión relevante no prevista inicialmente y sea superior al 20 por ciento del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista, el plazo de vencimiento podrá ser prorrogado, no pudiendo superar en total el plazo máximo de 50 años.