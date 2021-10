Sanidad espera adjudicar las obras de la nueva torre del Materno Infantil de Gran Canaria a principios de 2022

El presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, ha detallado este jueves en el Parlamento regional los plazos que maneja la Consejería de Sanidad para que uno de los anhelos de los profesionales del Materno Infantil de Gran Canaria, la nueva torre de hospitalización de ocho plantas, se haga realidad. El jefe del Ejecutivo ha anunciado la inminente emisión, este próximo lunes, del informe favorable de la Oficina Técnica del complejo al proyecto definitivo, un trámite con el que se espera iniciar, ya en noviembre, el proceso de licitación. La previsión es que las obras, que tienen un presupuesto de 43 millones de euros, se adjudiquen en el primer cuatrimestre de 2022.

De esta manera, de cumplirse los plazos estipulados en las cuatro fases del proyecto (tres años de ejecución entre las demoliciones, las nuevas estructuras, la unión de edificios y la construcción de viales), la nueva torre podría estar concluida en 2025.

Torres ha explicado que el anteproyecto se presentó en 2018 con un importe inicial de unos 14 millones de euros y que el proyecto que ahora está en manos de los técnicos del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI) de Gran Canaria data de 2019 y ha sufrido diversas modificaciones "siguiendo el criterio de los profesionales". El dirigente socialista ha afirmado que en él han trabajado hasta ocho unidades especializadas del centro sanitario público de referencia para la ciudadanía del sur de la isla.

Hace nueve días, dos profesionales sanitarios del Materno Infantil describieron en la Comisión de Sanidad del Parlamento canario el deterioro de las instalaciones destinadas al ingreso hospitalario de niños y adolescentes y la saturación de espacios que llegaron a calificar de "decadentes".

En esa comparecencia, la pediatra María Teresa Angulo explicó que en una misma habitación conviven las 24 horas hasta ocho personas (cuatro niños y cuatro adultos acompañantes) y que en una de las plantas hay tan solo tres baños para 16 pacientes. Además, relató que en los boxes se mezclan pacientes lactantes con adolescentes y quirúrgicos con no quirúrgicos, que los menores no gozan de condiciones óptimas de habitabilidad e intimidad y que los padres no disponen de áreas específicas de descanso, aseo o alimentación, entre otras deficiencias del complejo.

El oncohematólogo José Carlos Lodos incidió en que las infraestructuras del Materno Infantil siguen ancladas en 1982, el año de su inauguración, y lamentó los retrasos del proyecto para la construcción del nuevo edificio anexo, un proyecto que surgió a raíz de una visita que el entonces consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, realizó al hospital en 2017.