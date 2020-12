El sindicato Asamblea7islas pide al consejero de Sanidad que "blinde" a más de 3.000 interinos

Asamblea7islas pedirá al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que se "blinde" a los más de 3.000 trabajadores interinos de los grupos C, D y E afectados por los procesos selectivos en curso, de forma que si no obtienen plaza se respete la interinidad.

El sindicato ha indicado este lunes en un comunicado que para hacer esa petición ha pedido una reunión con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y, en un comunicado, ha señalado que se trata de una medida "perfectamente legal".

Dice Asamblea 7Islas que esa medida "garantiza sus puestos de trabajo, muchos de ellos llevan más de 15 y 20 años trabajando sin poder consolidarlo, por la inacción de este servicio público para convocar oposiciones, la última se convocó en el año 2007 y tardaron 12 años en cerrarla".

Explica que la singularidad que tienen las más de 27 categorías de personal sanitario de formación profesional y el no sanitario de los grupos C, D y E en las ofertas públicas de empleo no es comparable con otras categorías en el Servicio Canario de Salud, "exponiendo a miles de interinos a la pérdida de sus puestos de trabajo, ante cualquier medida de consolidación por parte de los gobiernos Autonómico o Estatal tiene que contemplar que las interinidades de estos trabajadores tienen que respetarse".

El sindicato recoge firmas entre los más de 3.000 interinos afectados de los grupos C,D y E apoyando la propuesta que es "irrenunciable" para presentarlas en la Consejería de Sanidad.