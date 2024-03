Torres defiende la legalidad del material sanitario durante su Gobierno: cuando había que buscarlo “donde fuera, porque no había”

El expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres (PSOE) ha defendido este lunes la legalidad de las compras de material sanitario que su Gobierno hizo durante el estado de alarma, cuando había que buscarlo “donde fuera, porque no había”, y ha recalcado que nunca fue consciente de que alguno de esos contratos pudiera estar inflado por comisionistas.

“¿Quién lo podía saber? Porque, de haberlo sabido, hubiésemos ido nosotros a la Justicia. Si hubo quien se estaba beneficiando de comisiones ilegales, que caiga todo el peso de la ley, sea quien sea. Y lo digo con absoluta rotundidad”, ha manifestado el ministro de Política Territorial en una entrevista concedida a RNE en Canarias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha respondido de este modo a las informaciones que publican La Provincia y Canarias 7, que aseguran que la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia que cuestionaba una veintena de contratos de suministros sanitarios al Servicio Canario de Salud en los peores meses de la pandemia por un valor total de 32 millones de euros, varios de los cuales hoy forman parte de tres causas penales.

El expresidente ha recordado que ninguno de sus consejeros, ni nadie de su “entorno más cercano” ni él mismo está imputado en causa alguna, entre otros motivos, ha argumentado, porque se hizo “un trabajo encomiable” en circunstancias “durísimas”, en las que el impacto de la pandemia de covid-19 “cada semana era peor” que la anterior y se encontraban con no había material sanitario.

“Canarias terminó siendo la comunidad con menor número de fallecidos por 100.000 habitantes de todo el país. Hicimos pruebas PCR a todos los residentes de todas las residencias públicas y privadas de Canarias y a sus trabajadores hasta en dos ocasiones y fuimos la comunidad con menor letalidad en personas de más de 60 años y también de personas en residencias de todo el país”, ha añadido.

Torres ha subrayado que muchas personas “se dejaron la vida” en aquellas fechas para responder a la emergencia sanitaria, porque si, después de todo, “ha habido desalmados, sinvergüenzas y personas que han cobrado comisiones ilegales”, él exige que “salga toda la luz y que lo paguen con toda la fuerza de la ley”.

“Es inmoral, indigno, que en aquellos momentos dificilísimos en los que perdíamos vidas, en los que la sociedad pasaba un gran miedo, hubiese personas desaprensivas, fueran quienes fueran, que intentaron beneficiarse del dolor de los demás. A mí me indigna profundamente como presidente de Canarias que fui y sé que le indigna a la población canaria”, ha añadido.

El ministro ha señalado, además, que el Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria que él presidía en Canarias no seleccionaba los proveedores ni adjudicaba los contratos, sino que trasladaba “a los servicios técnicos y jurídicos, todas, absolutamente todas, las propuestas que llegaban” de posibles proveedores de material.

“Porque muchas de ellas eran propuestas en las que luego el material no llegaba. O hemos olvidado, por ejemplo, que hubo aviones de la Comunidad de Madrid que salieron de China y no llegaron nunca a Madrid. Estábamos en un momento en el que había que buscar material y casi no lo había. La demanda era tremenda y buscábamos como fuera”, ha apuntado.