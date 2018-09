Los trabajadores de ‘El Día’ reclaman un plan de viabilidad antes de retirar su preaviso de huelga

Los periodistas de El Día han suspendido la huelga de firmas que venían manteniendo desde hace meses después de que la empresa editora, Editorial Leoncio Rodríguez, se haya puesto al corriente en el pago de las nóminas. Sin embargo, el comité de empresa mantiene activado su preaviso de huelga indefinida hasta que la compañía convoque una reunión -ya solicitada formalmente- y entregue un plan de viabilidad, según ha informado una fuente autorizada.

El comité de empresa pidió este lunes por escrito información sobre la situación económica de la editora, así como una confirmación o un desmentido oficial sobre las negociaciones de venta que mantiene con Editorial Prensa Ibérica. La empresa ha negado verbalmente la existencia de tales contactos, pero lo cierto es que entre ambas editoras sigue habiendo conversaciones, en estos momentos en suspenso hasta que la junta general de accionistas de Editorial Leoncio Rodríguez, que se reunirá el próximo día 2, modifique los estatutos y levante las trabas existentes para la venta libre de acciones, actualmente muy trabada.

“La huelga no se ha desconvocado”, insiste un portavoz sindical. “Estamos a la espera a que no vuelva a suceder un nuevo retraso en la nómina de octubre y porque no nos han aportado el plan de viabilidad y los planes de futuro que tiene la empresa. Tampoco nos han asegurado la estabilidad de la actual plantilla del periódico”, dijo la fuente. Los paros “se retomarán de forma inmediata desde que la empresa incumpla nuevamente su palabra o no aporte lo solicitado”, aseguró.

La junta general de accionistas prevista para el próximo 2 de octubre puede ser decisiva para el futuro de la histórica cabecera tinerfeña. A ella está convocado por primera vez el misterioso socio al que la accionista mayoritaria y directora del periódico, Mercedes Rodríguez, ha acusado por escrito de ser el responsable de todos los males que aquejan a la compañía. Ese accionista, Ibrahim Inversiones Consolidadas, posee a día de hoy el 29,5% del capital y no solo se ha convertido en un serio obstáculo para la venta, sino también en un estorbo para los planes empresariales, hasta la fecha en las exclusivas manos de la hija del desaparecido José Rodríguez Ramírez.