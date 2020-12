De Tunte a Gáldar para fomentar la integración de jóvenes en riesgo de exclusión y de menores extranjeros solos

Este fin de semana ha finalizado una nueva edición del Camino de los Valores de 2020 con la llegada del grupo conformado por 59 personas a Gáldar tras salir el pasado sábado de la localidad de Tunte, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

La comitiva que participó en el tercer y último fin de semana de 2020 de esta iniciativa está conformada por jóvenes de medidas judiciales o de protección, adolescentes en riesgo de exclusión social y menores migrantes no acompañados que alcanzaron las costas canarias en cayucos o pateras, acompañados de educadores sociales, voluntarios y personas anónimas que han decidido hacer el camino para ayudar a la integración social.

El objetivo que persigue el pergrinaje organizado por la asociación #Up2U, presidida por la magistrada Reyes Martel, es fomentar valores para estos jóvenes y ayudar a su integración, fomentando un entorno social diferente al que tienen en sus vidas habitualmente.

El pasado sábado, el grupo recorrió los 15 kilómetros que separan Tejeda de la localidad de Tunte, desde donde partieron a las 8.30 de la mañana del sábado. La concejala de Medianías de San Bartolome de Tirajana, Pino Santana, despedía a los peregrinos por última vez en Tunte: “Las sonrisas de estos chicos que han pasado tanto te llegan al corazón”, comentaba poco después de desearles Buen Camino.

Los peregrinos avanzaron a un ritmo moderado y sin incidencias de ningún tipo, concluyendo el recorrido en unas siete horas, con una parada técnica en Cruz Grande en torno a las 10.00 de la mañana y otra de avituallamiento en Los Llanos de La Pez a las 13.15 para alcanzar sobre las 16.00 la Cruz de Tejeda.

“Es muy gratificante, una experiencia muy bonita y muy enriquecedora”, ha afirmado Paula Puga, una de las voluntarias que ha participado en el camino durante varias ediciones, que recoge un comunicado de la iniciativa #Up2U.

Al día siguiente, el grupo partía hacia Gáldar, donde finalizaron el recorrido en la Plaza de Santiago. Allí han estado presentes Iratxe Serrano, directora General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias; Isabel Mena, consejera de Política Social Cabildo de Gran Canaria; Ezequiel Cárdenes, concejal de Juventud de Tejeda y Ana Mendoza, primera teniente alcalde de Gáldar

Medias anti-Covid

Estas etapas del Camino de los Valores de 2020 han estado marcadas por la pandemia y los peregrinos han cumplido con las medidas de higiene reglamentarias, lo que también contribuye a transmitir más conciencia ante la situación actual. A diferencia de ediciones anterior, esta vez no se ha trasnochado.

El peregrinaje se ha dividido en cuatro fines de semana, con dos etapas: una entre noviembre y otra diciembre; por ello, la organización ha reducido el número de participantes.

También ha participado en el camino Rosana Vieria, psicóloga de un centro de orientación familiar: “Me interesa mucho el trabajo con los menores desde un punto de vista horizontal, no como que somos los adultos los que sabemos y ellos no. Aquí he visto una gran horizontalidad en todos los que participan. Creo que es muy adecuado para el trabajo con los menores, porque ellos después se convierten en los propios líderes de otras personas”.

“No se puede mirar para otra parte ante la delicada situación que viven ellos, los que son el futuro”, ha concluido Reyes Martel.