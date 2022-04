Las UCI del Hospital Universitario de Canarias se vacían de pacientes COVID tras dos años de pandemia

Por primera vez, tras dos años de pandemia, no hay pacientes con COVID-19 ocupando camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife. “Esta circunstancia puede variar en cualquier momento, pero no deja de ser un motivo de alegría que no haya pacientes críticos en el hospital”, celebraba en un tuit la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

En el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, siguiendo los nuevos indicadores recogidos en la Estrategia de Vigilancia y Control de la COVID-19 consensuada por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, se informaba de que desde la última actualización de datos el pasado martes se han registrado en el Archipiélago 1.163 nuevos positivos en COVID-19 entre personas de más de 60 años, que es el grupo de población al que se le hace seguimiento tras pasar la fase aguda de la pandemia.

La Incidencia Acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 695,32 casos por 100.000 habitantes, y a los 7 días, en los 371,08.

En el Archipiélago quedaban este viernes 291 personas ingresadas con coronavirus, de las que 17 estaban en UCI y el resto, 274, en planta.

Por otro lado, Canarias registró un total de cuatro fallecimientos en los últimos tres días, de los cuales tres se notificaron en Tenerife y uno en Gran Canaria. Los fallecidos, con edades comprendidas entre los 63 y los 89 años, tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.