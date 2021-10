De la universidad de Tokio (Japón) a la de Ohio (EEUU): la vulcanología mundial se da cita en La Palma

La erupción volcánica en La Palma se ha convertido desde que se activara, el pasado 19 de septiembre, en objeto de estudio para los expertos en geografía, química, vulcanología y geología de todo el mundo. Hasta el laboratorio que es hoy la isla bonita han viajado centenares de científicos para tomar medidas, recoger muestras, organizar datos y ayudar a la población a comprender qué ocurre bajo la tierra y qué puede pasar en los próximos días. La labor de todos ellos está siendo vital, no solo para entender el proceso actual sino para prevenir los que puedan llegar en el futuro.

Este martes el Instituto de Volcanología de Canarias (Involcan) ha agradecido la implicación de todos ellos. "Muchas gracias de corazón a todos los amigos y colegas extranjeros que están colaborando con el Involcan para intensificar la monitorización de la actividad volcánica y de esta forma contribuir a conocer la evolución del proceso eruptivo, con el objetivo de asesorar a Protección Civil", compartieron a través de sus redes sociales.

Desde el Instituto se ha reconocido a todos aquellos investigadores que incluso se han llegado a desplazar desde sus países para trabajar codo con codo sobre el terreno. Asimismo, no se olvidan de los que lo están haciendo de forma remota. "La finalidad es ayudar a La Palma", agregan.

Involcan quiso agradecer especialmente la presencia en la isla del doctor Patrick Allard, presidente de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra.

Entre las universidades e institutos que se han ligado a la situación en La Palma se apunta: la Ohio University de EEUU; Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), Université Savoie Mont-Blanc (Chambéry, Francia); Institut de Physique du Globe (Paris, Francia); Icelandic Meteorological Office (Islandia); Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Italia); Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (Italia); Università degli Studi di Palermo (Italia); Università degli Studi Roma Tre (Italia); Nagoya University (Japón); Tokyo Institute of Technology (Japón); The University of Tokyo (Japón); The University of Manchester (Reino Unido); The University of Portsmouth (Reino Unido); University College London (Reino Unido) y Université de Genève (Suiza).