Urgencias, Oncología o Diálisis, entre las áreas que tendrán servicios mínimos del 100% durante la huelga de médicos en Canarias

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha establecido servicios mínimos del 100% con motivo de la huelga indefinida de médicos convocada desde este viernes en Canarias por el Sindicato Profesional de Médicos CESM en urgencias hospitalarias y ambulatorias, también en régimen domiciliario, incluyendo las prescripciones farmacéuticas y en Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día y Farmacia hospitalaria.

Lo mismo ocurrirá con la actividad quirúrgica oncológica programada y con las intervenciones programadas no demorables y que supongan riesgos para el paciente.

En los centros de salud, con carácter general habrá un médico de familia que atenderá preferentemente en urgencias. Si la población del municipio está entre 10.000 y 30.000 personas se incrementará en un médico de familia, mientras que si supera los 30.000 habitantes, se añadirán dos médicos más. En los hospitales, los servicios ofrecidos serán los mismos que los domingos y festivos.

La actividad no urgente se mantiene normalmente en las actividades de profesionales que no secunden la huelga, “con lo que no se cierra ningún centro”, precisa la Administración sanitaria canaria.

Esta huelga tiene un único convocante, el sindicato CESM, el cual reivindica mejoras salariales para los médicos y que se equiparen a la media nacional. La Mesa Sectorial de Sanidad es el eje de la negociación entre los sanitarios y el Servicio Canario de Salud (SCS), en la que se llegó a un acuerdo el pasado miércoles para la revisión de las retribuciones pero que no sirvió para desconvocarla.

La huelga había sido fijada en un principio para el pasado 8 de mayo. Fue aplazada a la espera de las negociaciones en la Mesa Sectorial, pero posteriormente se convocó de nuevo para este viernes, 19 de mayo, sin que se haya alcanzado un acuerdo con Sanidad que satisfaga a este sindicato.