Usuarios de residencias y sanitarios recibirán las primeras dosis de las 169.000 vacunas que llegarán a Canarias hasta marzo

Canarias recibirá 169.000 unidades de la vacuna Pfizer hasta el 10 de marzo. Este domingo, aterrizará en Tenerife Norte un avión militar con las primeras dosis que se trasladarán a todas las islas e irán destinadas a usuarios de residencias de mayores, trabajadores de estos centros y personal sanitarios. Amós García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología y especialista del Servicio Canario de la Salud, ha mostrado optimismo ante la llegada a las islas del "único instrumento que nos permitirá modular el impacto" de la pandemia.

Las dosis, cuya logística es complicada ya que las vacunas deben conservarse a 80 grados bajo cero, se repartirán en helicóptero al resto de islas después de que lleguen a Tenerife. Según destacó el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, personal sanitario se ha ofrecido de forma voluntaria a trabajar este domingo para poner las primeras dosis. Se administrarán en siete centros sociosanitarios a un ritmo de 400 diarias para que a finales de enero puedan estar cubiertas todas las personas mayores de residencias y su personal.

Los centros sociosanitarios donde comenzará la vacunación serán en Tenerife, en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores; en Gran Canaria, en el centro sociosanitario El Pino; en Fuerteventura, en la Residencia Casillas de Ángel; en Lanzarote, en la Residencia Amavir Haría y Las Cabreras Dr. Domingo Guzmán; en La Palma, en los centros de mayores y de discapacitados Nina Jaubert; en La Gomera, en el centro Inmaculada Concepción; y en El Hierro, en el centro de mayores de El Pinar.

Tanto Ángel Víctor Torres como Amós García han calificado la próxima jornada de domingo como "día histórico". "Si no nos vacunamos ¿Cuál es la alternativa? seguir con el dolor, los fallecimientos, la brecha económica..." se ha cuestionado el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que añade que hay personas que tienen reticencias pero porque aún tienen dudas, no porque sean negacionistas de las vacunas. A su juicio, la mayoría de estos indecisos iniciales se convencerán en cuando se les expliquen las ventajas.

¿Qué permitirá la vacuna? El objetivo es evitar muertes (este año, 394 personas han fallecido en las Islas por coronavirus).También busca evitar ingresos hospitalarios y paliar así el colapso sanitario y, además, evitar contagios para frenar la propagación del virus, que ha afectado a 25.523 personas en las Islas. Por ello, se priorizará a las personas vulnerables.

Torres adelantó que en mayo o junio al 70% de la población se le haya suministrado la vacuna. No obstante, insistió en que “no podemos bajar la guardia. Esta batalla empieza a ganarse este domingo” y añadió que “hay que evitar que mueran más personas”.

El presidente de Canarias remarcó que 2021 "debe ser el de la victoria sobre la COVID". En este sentido, recordó que el 31 enero 2020 se supo de un caso positivo de coronavirus en La Gomera. "No sabíamos lo que teníamos por delante y se superó bien", recordó. Fue el primer caso registrado en Europa y "lo que vino después nadie lo esperaba". Por ello, subrayó que el domingo día 27, la llegada de la vacuna a las Islas trae esperanza e ilusión, por lo que cree que podría llamarse "operación esperanza". En medio, "mucho sufrimiento, angustia, miedo y pérdida de vidas humanas".

Claves de la vacuna

Amós García insistió en que, frente a los escasos efectos secundarios de la vacuna, se encuentran los fallecimientos. Por ello, subrayó que está "deseando que llegue el domingo y empezar a vacunar". "Ya vemos la luz al final del túnel, pero tiene kilómetros de recorrido", añadió, ya que aunque comience la vacunación, se deben continuar con las medidas de higiene como mascarilla, distancia social y lavado de manos.

"Si una vacuna es autorizada es porque es segura y tienen garantizados los perfiles de eficacia", subrayó García. Así mismo, en cuanto a la mutación del virus detectada recientemente en Reino Unido, señaló que se han producido otras mutaciones que han tenido menos cobertura en los medios y que esa en concreto está relacionada con la mayor capacidad de contagio, pero no de gravedad.

El epidemiólogo detalló que hasta que no se logre una cobertura de vacunación más amplia, no se va a poder empezar a decir adiós a la pandemia. Además, aclaró que la vacuna protege de la enfermedad, pero no se sabe si de la infección. Es decir, puede contagiar pese a que el virus no le afecte a esa persona.

Sobre cuándo llegarán otras vacunas después de ese primer lote de casi 170.000, Torres ha recordado que a la de Pfizer se unirán después más dosis de las otras dos vacunas que están próximas a conseguir las autorizaciones pertinentes en Europa, como las de Moderna, entre otras.