La variedad de localizaciones, las horas de sol, el talento local y la conectividad de Gran Canaria convencen a las productoras internacionales

“Gran Canaria Swim Week es mucho más que una pasarela, es un magnífico escaparate para nuestra isla y todo el talento que tenemos. Por este motivo, es el escenario perfecto para organizar esta misión inversa con productoras audiovisuales de todo el mundo. Buscamos destacar la isla como un lugar atractivo y competitivo para la realización de producciones audiovisuales, aprovechando su diversidad paisajística, su clima privilegiado y el talento local”. Es la reflexión que ha realizado Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, al inicio de un encuentro que ha mantenido con seis productoras y agencias creativas nacionales e internacionales especializadas en el sector audiovisual de la publicidad y con especial foco en el sector de la moda.

Se trata de una iniciativa organizada en el marco de la Semana de la Moda Baño 2024, en colaboración con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con el propósito de promover la isla como un destino de vanguardia para la industria audiovisual.

“Estamos poniendo en marcha un plató virtual innovador con pantallas led, es el paso más allá del croma, y sin duda, va a suponer un factor más de atracción para este tipo de productoras de publicidad y, en concreto, para publicidad de moda y de coches. Atraídos por esta herramienta podrán conocer las localizaciones exteriores, nuestra industria y nuestro talento”, explicó Nuria Guinnot, coordinadora de la Gran Canaria Film Commission.

Antonio Otero, CMO de VCCP, señaló que le ha sorprendido “la profesionalidad con la que nos han tratado y las ventajas más destables para nosotros son las propias físicas de la isla, el apoyo institucional y las bonificaciones fiscales”. En la misma línea se expresó Óscar Cabanas, productor ejecutivo de la agencia We are Beauty, y afirmó que “uno de los motivos importantes de este viaje es conocer el talento local y que aspectos técnicos me pueden aportar”.

Según recuerda el Cabildo en un comunicado, en la última década, Gran Canaria se ha consolidado como un destino competitivo para acoger todo tipo de producciones audiovisuales. La isla acoge una media de más de 100 producciones al año, entre spots, campañas y foto shootings. Gracias a este creciente interés y demanda, las productoras audiovisuales de Gran Canaria han adquirido una gran experiencia atendiendo las producciones más exigentes.

Las principales ventajas que ofrece la isla, y que estas seis productoras han podido conocer de primera mano, son la variedad de localizaciones a poca distancia entre sí, el buen clima todo el año (más de 4.800 horas de luz), conectividad con las principales ciudades europeas, amplia oferta alojativa y hoteles film friendly, industria local con gran trayectoria profesional, talento creativo y técnico cualificado y con experiencia.

Las productoras que han participado en esta misión inversa han sido: The Crew, We are Beauty, Marco Aurelio Mendia, YTP CREW, The Gang y VCCP. Por la parte local, han asistido Shoot Canarias, Pop House, Mas que Moda, Magnetic Films, Macaronesia Films, Lucky Islands, Islas Producciones y 7 Islands Film.

Gran Canaria Moda Cálida

Gran Canaria Moda Cálida es un programa de actuación en el sector textil de la moda en la isla creado desde la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. La Moda es para esta institución un sector creciente y con posibilidades de expansión industrial y Gran Canaria representa el marco en el que diseñadores y empresas apoyan sus proyectos.