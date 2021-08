Un vecino del barrio de Ojos de Garza, Telde, amuralla la acera para hacerse una terraza sin autorización

Un pequeño muro de cemento que llevaba 15 años en una acera del pueblo de Ojos de Garza (Telde, Gran Canaria) se ha transformado en una terraza que ha sorprendido a propios y extraños. Lo que antes era un bloque de hormigón que dificultaba el paso ahora es un espacio amurallado privado que directamente lo imposibilita. Los vecinos se han quedado sorprendidos. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Héctor Suárez, ha afirmado que la obra carece de licencia y no está autorizada para invadir una zona pública. El área de Disciplina Urbanística ya ha abierto un expediente al propietario de la vivienda.

La historia comienza hace poco más de cinco meses. Según Suárez, en esa calle de Ojos de Garza ya había un muro de cemento desde hace tres lustros que hacía difícil el tránsito. Los vecinos de Ojos de Garza lo confirman, según han declarado a Teldeactualidad. Pero "no estaba tan elaborado como ahora". Lo que hay en estos momentos es una especie de terraza amurallada en primera planta que construyó el dueño de la casa en marzo. Con su puerta y su contador. Espacio para colocar una mesa y una silla, como si hubiese un local de hostelería dentro del domicilio.

"Si ya de por sí esa acera es estrecha, es todavía más bochornoso crear una terraza que invade el dominio público. Ni las personas discapacitadas ni los peatones merecen caminar por la calzada", se quejan los residentes del barrio de Ojos de Garza.

La Policía Local levantó un acta en marzo por incumplimiento de la normativa urbanística y la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde comenzó a tramitar el informe. Sin embargo, debido a que el propietario de la vivienda cambió (Suárez no especifica cuándo) y se tuvo que localizar al nuevo inquilino, el departamento de Disciplina Urbanística ha tardado varios meses en incoar el expediente.

A todo esto, el dueño de la casa no ha removido ningún bloque de su terraza a pesar de que la Policía Local ya actuó en marzo, siempre según las palabras del concejal Suárez. Durante el tiempo en que el área administrativa correspondiente ha tardado en localizarle tampoco lo ha hecho. "Es una obra que no tiene licencia. Se le ha hecho saber al dueño que es ilegalizable. No se puede ocupar un espacio público de esa manera", concluye Suárez.