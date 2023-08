La noche da tregua al incendio de Tenerife, que sigue sin estar controlado, pero “ha pasado lo peor”

Los trabajos durante la noche para sofocar el incendio de Tenerife se centraron intensamente en Izaña para evitar daños en las infraestructuras del observatorio. Un cambio en la dirección del viento dificultó los trabajos de extinción, pero según ha asegurado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, “ha pasado lo peor”.

En declaraciones en Cadena Ser, el presidente ha señalado que “la noche ha sido productiva”, aunque ha insistido en que el incendio aún no está controlado. Tras varios días, afecta a una superficie de más de 12.813 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros.

En Arico, hay algunos focos secundarios que no revisten peligro para la población. En el resto del perímetro, tanto en la vertiente norte como en la sur, no se han registrado incidencias relevantes.

El objetivo principal perseguido durante la pasada madrugada se centraba en atajar las zonas que tienen más riesgo de expansión y controlar las zonas en las que se reactivan focos. Durante la noche han trabajado en las zonas afectadas 379 efectivos, lo que supone un aumento de 36 personas.

Los trabajos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRI) y los equipos de intervención del Gobierno de Canarias se han centrado esta noche en el Sector Sur, concretamente en Arafo-Candelaria, donde se ha construido una línea de defensa para proteger la zona del Observatorio del Teide, en Izaña, y el barranco de Güimar.

A la pregunta de cuándo podrán volver a sus casas los afectados por el incendio, Clavijo ha dicho este lunes que ya ayer una parte pudo volver y que confían en que hoy, tras el vuelo de reconocimiento en la zona noreste, puedan dar “buenas noticias” a otra parte.

“Hemos tenido que mantener algunos desalojos por prudencia”, ha explicado, tras recordar que se trata de un incendio intencionado de una “magnitud y una potencia a la que los propios técnicos dicen que jamás se habían enfrentado”.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este domingo que el incendio forestal declarado en Tenerife el pasado martes fue intencionado y ha precisado que la Guardia Civil mantiene tres líneas de investigación.

Clavijo en rueda de prensa ha dicho que aunque desde el principio se sospechó que era un incendio provocado, las investigaciones de la Guardia Civil lo han confirmado.

El presidente de Canarias ha confiado en que el autor o autores del fuego, que comenzó en los montes de Arafo con varios focos, sean detenidos y ha lamentado todo el daño que han producido además de poner en peligro la vida de miles de personas. Respecto a la denuncia a tres personas que ayer se saltaron el perímetro en la zona de Las Lagunetas, al parecer para acceder a una vivienda, Clavijo ha indicado que están identificadas y ha confiado en que se les imponga una doble sanción por la vía penal y la vía administrativa.

“No solo ponen en peligro sus vidas sino también las de las personas que tienen que rescatarlos”, ha subrayado Clavijo, que ha indicado que a pesar de este episodio el comportamiento de la población “ha sido ejemplar”

Además, desde la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias se ha ordenado este domingo la evacuación del Parador Nacional de Las Cañadas del Teide, situado en el municipio de La Orotava.

El establecimiento se encuentra en pleno Parque Nacional del Teide, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar frente al pico más alto de España y que, con sus especies exclusivas de fauna y flora, es un lugar ideal para amantes de la naturaleza, el senderismo, la vulcanología y la astronomía.

El trabajo durante la pasada noche de los equipos de extinción contra el incendio forestal que comenzó el 15 de agosto en el monte de Arafo, en la isla de Tenerife, ha evitado que el fuego haya quemado viviendas. “Y según como se planteaba la noche, es casi un milagro”, aseveró el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

En concreto, señaló que sí hubo el incendio de algún cuarto de aperos o de varios vehículos, pero que aunque el fuego llegó cerca de las casas, se protegió y “no estamos hablando de incendio de viviendas”, más allá de alguna afección.

Las autoridades han aclarado que la cifra real de personas evacuadas se estima en 12.279, una vez aportados los datos por los ayuntamientos y fuerzas de seguridad, al margen del censo que refleja una cifra superior.

Por su parte, este domingo, un total de 20 medios aéreos lucharán durante la jornada contra las llamas del incendio forestal de Tenerife, activo desde el pasado 15 de agosto y que se encuentra fuera de capacidad de extinción. Así lo ha informado el Gobierno de Canarias, que agrega que, como todos los días, el trabajo desde el aire se ha retomado desde primera hora de la mañana.

Por otro lado, la calidad del aire por el incendio forestal se mantiene desfavorable en diecinueve municipios tanto del sur como del norte de la isla.

El Gobierno de Canarias ha emitido un boletín con la declaración de aire desfavorable para un ámbito territorial que incluye por la vertiente norte los municipios de Los Realejos, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico,Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla.

Por el sur, los municipios son los Arafo, Candelaria, Güímar, Fasnia y Arico.

Esta situación se origina por el humo de los incendios forestales que está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que se emiten por la combustión de la vegetación y otros materiales.

El Gobierno de Canarias aconseja evitar la permanencia en el exterior y la realización de actividades físicas intensas o prolongadas.

También recomienda cerrar puertas, ventanas y si se dispones de aire acondicionado ponerlo en modo de recirculación y con filtros limpios. En el exterior se recomienda uso de mascarilla FFP2 para evitar problemas respiratorios y protegerse los ojos en la medida posible, y lavarlos si fuera necesario.

Por su parte, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha comentado que durante la pasada noche se ha realizado el mayor despliegue de la historia de bomberos de Tenerife, con 167 efectivos que fueron destinados a defender las viviendas.

