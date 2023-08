Tenerife no descansa y espera una lluvia “milagrosa”: “Me despierto cada hora a ver cómo avanza el fuego”

Tenerife no descansa. Las sirenas de bomberos y ambulancias no dejan de sonar. En las calles nadie habla, pero todos miran a la cumbre. Son incontables las veces que los helicópteros vienen y van recargando y vertiendo agua. En las azoteas más cercanas al incendio de Tenerife, los vecinos cuelgan carteles de ánimo a los equipos de extinción. “Confiamos en ustedes, gracias”, puede leerse en uno de ellos. Al verlo, los pilotos hacen sonar brevemente sus sirenas en señal de agradecimiento. El fuego avanza aún sin control. Ya son once los municipios afectados. Las hectáreas arrasadas rozan ya las 7.000 y los desalojos no cesan. Hasta ahora, han tenido que abandonar sus hogares cerca de 26.000 personas.

Los efectos del incendio de Tenerife, que sigue fuera de control

“Me despertaron mis padres a las 5.30 de la mañana. Las autoridades pasaron por mi calle con un coche y un altavoz pidiendo que desalojáramos las viviendas”, cuenta Samuel Trujillo. Él vive con sus padres en Ravelo, la parte de El Sauzal más cercana al monte. Antes de que le dieran la orden, ya había preparado algunas cosas. “Metí la mayoría de mis libros en dos cajas y llené una maleta con ropa. En el mejor de los casos, si no pasaba nada, lo volvería a colocar en su sitio y perfecto, pero me lo veía venir”, cuenta.

Por el contrario, sus padres prepararon algunos enseres de madrugada. “Cogieron los papeles de la casa, ropa, móvil, un neceser con cosas de higiene básica y poco más”, recuerda. Las primeras horas las pasaron en casa de unos familiares en el municipio de La Victoria. Sin embargo, de ahí también tuvieron que salir.

Ante este incendio, los isleños han vuelto a demostrar su solidaridad. En las redes sociales circulan sin parar mensajes de vecinos que ofrecen sus fincas y sus terrenos para alojar animales. Por las carreteras, no dejan de circular vehículos dispuestos a ayudar a sacar enseres de las casas, que muchos canarios dejan atrás con miedo a no poder regresar.

El Cabildo de Tenerife ha abierto una línea telefónica para concentrar todo el voluntariado (922 882 325). También el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife ha puesto a disposición de la población dos números de teléfono gratuitos (696 08 70 14 / 674 58 28) para atender a los afectados.

La lluvia, un “milagro”

Tenerife amaneció con unos minutos de lluvia que aportaron una esperanza fugaz a los isleños. En el cielo, la lluvia se mezclaba con la ceniza y los restos de pinocha y corteza de pino. Las aves, desorientadas, buscaban agua en los bebederos improvisados que las familias han colocado en las ventanas. Pero con el paso de las horas, el calor comenzó a hacerse notar.

A los habitantes de las isla les cuesta cada vez más dormir. “Me despierto cada pocas horas y me asomo a la ventana a ver cómo avanzan las llamas”, confiesa Julia, de Tacoronte. Ella ya ha preparado una pequeña bolsa con lo esencial por si tiene que salir de casa. Mientras tanto, el incendio avanza sin control. “La realidad supera a las expectativas”, aseveró el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la primera rueda de prensa de la mañana.

Las actuaciones que se acordaron en las reuniones de emergencia se vieron truncadas por las enormes columnas de humo que coronan el monte y las condiciones meteorológicas adversas.

En las últimas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una esperanzadora previsión. La Agencia prevé para la isla posibles lluvias débiles y ocasionales este domingo. A la espera de este “milagro”, cientos de efectivos siguen trabajando en el control y la extinción del incendio. Según los últimos datos, se han realizado más de 1.773 descargas de agua desde el pasado martes, un total de 2,7 millones de litros. Este sábado se ha incorporado a las labores el helicóptero Kamov que se suma a los 265 trabajadores de los diferentes cabildos de Canarias, la UME, BRIF y EIRIF.

La calidad del aire es desfavorable ya en 19 municipios. El humo está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que se emiten por la combustión de vegetales y otros animales. La ceniza se cuela en la garganta y en los ojos de quienes salen a la calle y hace difícil respirar en el exterior. Por ello, muchos vecinos y vecinas han recurrido al uso de la mascarilla, tal y como ha recomendado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2.

El contexto climático

Canarias nunca había vivido un incendio como este. El doctor en Geografía e investigador de la adaptación al cambio climático Abel López explica que se trata de un incendio de sexta generación. “El incendio que sufrió Gran Canaria en 2019 ya tenía ciertos rasgos de un incendio de este tipo. Pero este tiene otros más significativos, como la presencia del pirocúmulo”, apunta. Este es un tipo de nube que se produce como consecuencia de un fuego o una erupción volcánica, y ha dificultado los trabajos de extinción.

López insiste en la necesidad de tener en cuenta el contexto climático en el que se ha producido el incendio. “Tenerife ha pasado por un déficit hídrico muy importante y una ola de calor en Canarias sin precedentes históricos, donde se han batido multitud de récords”, subraya. Esta combinación de elementos está directamente vinculada al cambio climático.

“También tiene que ver el abandono de las zonas rurales, el éxodo rural y la ocupación de zonas muy próximas al monte por parte de viviendas y demás”, añade. Que Tenerife esté viviendo un incendio de sexta generación evidencia la nueva realidad vinculada al cambio climático. Los fenómenos extremos tienen cada vez más peligrosidad y capacidad de daño y afección a los territorios. El clima en las islas está cambiando de forma muy importante“, indica el experto.

En los últimos meses, el Archipiélago ha pasado por la borrasca Óscar, Hermine y muchos importantes incendios. Todos estos fenómenos juntos corroboran lo que ya habían adelantado varios estudios: “Los fenómenos extremos aumentan en intensidad y frecuencia y las Islas son especialmente vulnerables a ellos”, explica Abel López.

Ante este escenario, Canarias necesita actuaciones de adaptación que permitan reducir los riesgos. “Trabajar en la resiliencia de nuestros espacios para conseguir ese ansiado desarrollo sostenible”, concluye.