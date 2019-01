El PSOE pone dinamita al pacto con CC en el Cabildo al llevar al pleno que se aborte al completo la operación Plasencia

Los socialistas colocan el acuerdo de gobierno al borde del abismo con una moción que rechaza la solicitud pública de ofertas con que Alonso buscaba una salida tras quedarse solo en el intento de pagar 23 millones al constructor

El socio de CC cumple el mandato del Comité insular, la tesis de Pedro Martín, y se opone de lleno a la compraventa porque no se justifica que no saliera a concurso, no hay tasación pública y está en contra de "macrorresidencias"

En el pleno de este viernes, el PP, que ve falta de transparencia en este asunto y quiere ir a ver el bloque de la empresa de Plasencia, puede abortar o no los planes de Alonso; en teoría basta con que se abstenga

Coalición Canaria picará al PSOE con sendas mociones en contra del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que pide que se devuelva, y sobre la reposición de viviendas en el barrio de Las Chumberas