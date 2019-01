El PSOE del Cabildo abre en Madrid la vía de un convenio de cuatro años para la reposición de Las Chumberas

El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, y la directora insular de Vivienda de esa misma administración pública, Mara Arocha (ambos del PSOE), abrieron esta semana en Madrid con el Ministerio de Fomento una vía para salir del bloqueo administrativo en que se encuentra la financiación del proyecto para demoler y reponer el barrio de Las Chumberas en La Laguna. La parálisis se debe a que el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Muvisa, solo ha certificado 2,9 millones de euros de los 25 recibidos para este fin desde 2011, tanto de los gobiernos canario y estatal como del propio Cabildo.

Tal y como adelantó Diario de Avisos y confirmó Arocha a Tenerife Ahora, el encuentro se produjo con altos cargos y funcionarios del Ministerio de Fomento, que mostraron su predisposición a la firma de un convenio por cuatro años -frente a la fórmula de firmar año a año las subvenciones, como venía siendo hasta ahora-, a la espera de los preceptivos informes de la Abogacía del Estado y de Hacienda.

Tanto Abreu como la directora insular de Vivienda arrancaron al Ministerio una fecha: el 29 de enero, para que se reúna la comisión de seguimiento de esta iniciativa, en la que se verán las caras representantes de los gobiernos estatal y canario, del Cabildo y del Ayuntamiento, "poniendo las cartas sobre la mesa", con el fin de intentar cerrar un acuerdo que evite al Consistorio lagunero tener que devolver el dinero recibido por no haberlo justificado a tiempo y de que haya garantías de su justificación.

Según la directora insular, casualmente la misma mañana en que tuvo lugar esa reunión, el miércoles 16 de enero, el Gobierno canario remitió al Ministerio un borrador de convenio prácticamente igual al planteado por Arocha, pero en el que se indica que el Ayuntamiento adjudicó el pasado 21 de diciembre por 17,6 millones de euros las obras de urbanización, demolición y construcción de los primeros bloques de viviendas, pero no ha podido formalizarse el contrato porque no están aprobados de forma definitiva los proyectos de expropiación, realojo y urbanización, ni se dispone aún del suelo. La adjudicataria es la unión temporal de empresas Ecocivil Electromur-Imesapi-Falisa, que tiene un plazo de 28 meses para las obras.

El presidente Alonso, al tanto de todo

Arocha asegura que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, fue "puntualmente" informado del resultado de esa reunión con Fomento y apunta que esta cita estaba pedida desde finales de diciembre, con la intención de buscar una salida que beneficie a los vecinos a un problema que hunde sus raíces en la fórmula elegida en 2011 de subvenciones justificables anualmente, con convenios de un año, que los propios técnicos del Cabildo ya advirtieron en años anteriores que eran plazos imposibles de cumplir, como ha quedado harto demostrado.

Frente a las críticas recibidas desde el partido que es su socio de gobierno, CC, por haberse excedido en sus funciones al explorar vías de desbloqueo, la directora insular de Vivienda destaca que su cargo es el que es, y que no va a dejar de reunirse con el Ministerio por esos reproches, sobre todo de la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León: "En realidad tendría que estar ella desde hace meses haciendo lo que yo, y no lo ha hecho; lo reprobable es que los vecinos llevan años esperando a que se les arregle el problema y el Cabildo tenía que dar un paso al frente con Las Chumberas".

Arrocha también sostuvo que "no he politizado el asunto; he ido tranquila a Madrid, sin fotos, a una reunión técnica con una directora, una subdirectora y un técnico del Ministerio. Y desde luego, si me critican por trabajar, que me critiquen todo lo que quieran", remató la directora de Vivienda en el Cabildo de Tenerife.