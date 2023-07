Dita Dubois, la princesa del pueblo drag

Sensualidad, descaro y glamour. Es lo que se respira cuando esta transformista pasa, tanto de día como de noche. Cada día podemos ver sus curvas en más eventos y su carrera artística está en continuo crecimiento. Diosa, cantante, descarada… sea como sea, una cosa está clara: Dita Dubois no deja indiferente a nadie.

Para quien no te conozca: ¿quién es Dita Dubois?

Dita Dubois es una diva atrevida y un poco mamarracha que alterna lo elegante y lo moderno, dándole siempre un toque desenfadado y lujurioso con su actitud.

Soy una especie de Mae West: puedo estar enfundada en un deslumbrante vestido de gala y con el más sofisticado de los peinados, y al mismo tiempo estar hablando de las diferentes formas de los miembros erectos. Soy la princesa del pueblo drag.

Este miércoles tienes una cita importante en el Culture & Business Pride junto a drag queens y gente del colectivo LGTBIQ+ de renombre a nivel internacional. ¿Cómo se siente una al ser referente en las islas para formar parte del cartel de este evento?

La verdad es que no sé si seré considerada un referente o no, porque yo soy todo lo que no debería de hacerse en el drag, pero eso es lo que gusta de Dita Dubois: es políticamente incorrecta en todo. De hecho, aún no me he creo que vaya estar en la misma sala con una drag tan importante como lo es Aquaria, ganadora de la décima temporada del programa estadounidense Rupaul’s Drag Race. Cuando me enteré, mi primera reacción fue pensar: “oye, ¡algo debo de estar haciendo bien!”.

¿Qué podremos ver de Dita Dubois en este evento?

Todo, todo y todo. Dita Dubois es MODA, en mayúsculas. Podréis ver mucha moda en este Culture & Business Pride gracias a Marc Phillip, el estilista que lleva mi imagen para el evento, y de la que no puedo estar más contenta.

¿Qué supone para ti que Canarias apueste por eventos que apoyan al colectivo?

Que nuestras Islas Canarias incluyan en su agenda eventos como este es una maravilla. La realidad es que debería haber muchos más durante el año; echo de menos en nuestra capital, Santa Cruz de Tenerife, más locales LGTBIQ+, y más apoyo por parte de algunas instituciones y administraciones públicas. Deberíamos seguir el ejemplo de este Culture & Business Pride.

¿En qué momento se encuentra el transformismo en el mundo drag?

Creo que el mundo drag, tanto en nuestro archipiélago como a nivel nacional, está cada vez más en alza, gracias, también, a programas como Drag Race España. Mucha gente disfruta con este mundo o quiere dedicarse al transformismo, un mundo que está abierto a todo tipo de personas, y en el cual siempre serás bien recibida. Es más: si estás leyendo esto y es tu sueño, te animo a que luches por él, porque todo se consigue. Hace catorce años no pensé que estaría dando esta entrevista, te lo aseguro, y mírame: aquí estoy.

Y esos catorce años de trayectoria te avalan, y no solo por tu imagen drag. Conocimos tu faceta de cantante con Potasio junto a tus hermanas transformistas, y recientemente has sacado tu single 'Vamos nena'...

Vamos nena nació cuando Alex Mercurio me propuso actuar en el festival Cook Music Fest, celebrado hace poco en Puerto de la Cruz, en su espectáculo The Queens, un show donde el colectivo era protagonista al 100%. Esta era una oportunidad muy grande para presentar algo nuevo y fresco, así que me reuní con mi equipo y decidí sacar este single con el trabajo de mi productor, Alex Santana.

Tras un mes centrados en el proceso creativo, salió este maravilloso single, que me representa al 100%, y que logra la guinda del pastel con la imagen que Hugo Cebrián le dio a nivel visual. No podría haber salido mejor con el equipazo que tengo, y gracias al patrocinio de Recuerdos Cafetería, por supuesto. Está disponible en todas las plataformas.

Y el público lo acogió con los brazos abiertos. ¿Qué supone para una transformista de una isla seguir creciendo y que haya público que quiera seguir ese crecimiento?

Supone un reconocimiento brutal. Ser artista en una isla es difícil porque tiene sus límites. Si deseas seguir creciendo has de dar el salto a la Península para darle más movimiento a tu drag y tu música, y lograr así ser conocida a nivel nacional. La realidad, aunque sea triste, es que hay pocas oportunidades para las artistas drag de las islas.

He tenido la suerte tras mucho trabajo de actuar en Madrid o Bilbao, y espero con Vamos nena seguir trabajando más allá de nuestro archipiélago.

Ya vemos que Dita tiene muchas aristas…

Tengo mucho que ofrecer y dar al público, sea donde sea. Llevo un par de años siendo la host en el Scandal dinner show, en el Hotel GF Victoria, en el sur de Tenerife, pero me podréis ver en la noche tinerfeña siempre. En Puerto de la Cruz actúo en el pub El Círculo, y muchos me habréis visto en otras discotecas, despedidas de soltero o eventos: ¡incluso en bodas, bautizos y comuniones!

Sirvo para todo: no solo sé hacer reir. Recientemente estuve en el Cook Music Fest actuando, como dije antes, pero también presentando en la Tenerife GG del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Otra de las aristas de Dita es su lado como empresaria de la noche. Tengo una fiesta llamada Vamos Nena Party, que hice recientemente en El Círculo, contando con la exitosa La Prohibida, siendo todo un éxito con todo vendido. ¡Ya estamos pensando en la segunda edición!

¿Dónde podemos seguir tus pasos?

Soy muy activa, pero tranquilos: únicamente en las redes sociales. Allí cuento parte de mi vida y podréis ver dónde actúo y mis futuras fechas para poder disfrutar de una buena noche. ¿Cómo encontrarme? Como siempre: Dita Dubois.