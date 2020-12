Tenerife costeará los test de antígenos o la PCR a los estudiantes que vengan de países en riesgo

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado este miércoles que la institución insular abonará los test rápidos de antígenos o la PCR que tienen que realizarse aquellas personas que estudien en el extranjero en países en riesgo (Reino Unido, Alemania, Francia, entre otros) y que, por tanto deberán presentar dicha prueba para volver a la isla durante la época navideña.

"Ante el anuncio realizado por el Gobierno de Canarias sobre el abono de los test a quienes cursan estudios en la Península, no parecía razonable que, por estudiar fuera de España, no se les abonasen los test que necesitan para volver en unas fechas tan señaladas", ha expresado Martín, quien ha añadido que "supone un gasto adicional que muchas familias no puedan asumir, además del precio del pasaje".

El presidente ha precisado que la forma de abono será sencilla, con un formulario en la sede electrónica del Cabildo que se podrá rellenar y al que habrá que adjuntar documentación que acredite el pago de la prueba en el país del que vienen, completar el número de cuenta, además de un justificante relativo al pago de la matrícula o un documento que acredite la condición de estudiante.

"Deben acreditar ser residentes en Tenerife o que su última residencia en España fue en Tenerife, para llevar a cabo el abono correspondiente a la mayor brevedad", ha señalado en una nota.

Así, se publicará una convocatoria de estas ayudas en los próximos días en cuanto se tengan los informes jurídicos y económicos que ya se están elaborando.

En relación a los test para que regresen después de pasar la navidad en la isla, el presidente explica que "se sacará una convocatoria diferente para enero ya que se trata de un ejercicio presupuestario distinto, y por ello las familias deben guardar la factura del test que se les abonará más adelante".

Martín ha aconsejado a los estudiantes que "se informen bien en los países en los que residen, en la web del Ministerio de Exteriores, del Servicio Canario Salud y en las compañías aéreas de los requisitos para venir a Tenerife antes de volar".

En esa línea, ha asegurado que le "hubiese gustado hacer este anuncio antes" pero ha sido este miércoles cuando el Gobierno de Canarias ha hecho oficial el uso de los test de antígenos, por lo que espera que esta medida ayude a muchas familias a reencontrarse en Navidad.