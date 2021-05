El fuego entra en el Parque Nacional del Teide y amenaza al municipio de Granadilla, donde se concentran los esfuerzos para detener su avance

"El fuego ya ha entrado al Parque Nacional del Teide". Así lo comunicó este viernes en rueda de prensa el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. No obstante, "en estos momentos, el incendio afecta a una zona de retama poco boscosa", quiso aclarar. Asimismo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, informó de que el personal del parque se encuentra trabajando en la extinción de las llamas, " que afectan al monte bajo y no al pinar" en esa zona, aunque sí fuera de sus límites. "Este es un incendio de superficie, un aspecto positivo, porque se está quemando la pinocha y no las copas de los pinos, lo que haría más complicado su control", explicó el presidente regional.

En este sentido, el fuego presenta ahora tres flancos: la cabeza se dirige hacia el Barranco del Río, el flaco derecho hacia el Teide y el flanco izquierdo, el más preocupante, hacia Granadilla. Es en este último donde se están centrando las labores de extinción y donde se despliega un gran número de agentes y recursos de emergencia.

De la misma manera, los políticos, junto al alcalde de Arico, Sebastían Martín, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el técnico Jorge Parra, apuntaron que para controlar el incendio, que a estas horas avanza afectando a unas 1.100 hectáreas y con un perímetro muy amplio de unos 20 kilómetros, se incorporará a lo largo de esta jornada un segundo hidroavión, mientras que un tercero se sumará este sábado por la mañana. Además, siguen trabajando en el lugar hasta 300 efectivos llegados de todas las islas.

El alcalde de Arico aprovechó su intervención para agradecer la labor de todos los agentes y la colaboración de los ayuntamientos de las islas, en especial, "a Fasnia y Granadilla", municipios colindantes. Alertó en su intervención que este primer incendio de 2021 ocurre en mayo, por lo que "hay que estar precavidos para lo que pueda ocurrir en la isla de cara al verano".

Horas clave para las tareas de extinción

"Estas horas son claves por la luz", sentenció Torres, que ha pedido máxima cautela a la población y pide que no se dirija a estas zonas.

El presidente regional comparó el incendio, ahora en nivel 2, con los vividos el verano pasado en La Palma y en 2019 en Gran Canaria. En este sentido, apuntó que las perspectivas eran más "favorables" porque "no ocurre en verano", por lo que la zona no lleva tiempo en sequía; tampoco ocurre durante una ola de calor, como sí pasó en las otras islas, y, finalmente, porque la humedad puede ir subiendo en las próximas horas y la temperatura irá bajando de cara al fin de semana.

Entre los aspectos negativos, Torres menciona la orografía, que está dificultando la labor de los cinco helicópteros y el hidroavión que trabajan en estos momentos. También apunta la alerta por vientos prevista para Canarias y que podría dejar rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

El presidente regional añadió que "no se ha evacuado a la población", aunque sí se ha recomendado el desalojo de un caserío del Barranco de Ortiz, con suelos de uso agrícola, afectado por el humo.

Esta tarde, volverán a comparecer en rueda de prensa para valorar los avances en la tarea de extinción.