ACP y CC devuelven la Alcaldía al PP de Puerto de La Cruz en una censura que vuelve a dividir la principal ciudad del norte de Tenerife

Sin sorpresas. El conservador Leopoldo Afonso (PP) se ha convertido, desde este mediodía, en alcalde del Puerto de la Cruz por mor de una moción de censura apoyada por CC y, lo que es más chocante desde el punto de vista ideológico, por una Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) que, pese a presentarse como la única izquierda de la principal ciudad del Norte de Tenerife, devuelve la Alcaldía al PP, consuma la tercera censura contra el PSOE y fue presentada por los afiliados y simpatizantes socialistas presentes en la plaza de Europa como la “única derecha”.

Desde más de una hora y media antes, ya había cola para entrar en el salón de plenos. Los simpatizantes del PSOE, con banderas, pancartas, pitos y diversas consignas, se situaron en la parte superior de la plaza. El control de entrada se hizo con exhaustividad por una Policía local que, además, se vio reforzado con varias patrullas de la Nacional. La jornada se desarrolló de forma tensa y aunque nu hubo altercados, sí que la Policía echó a un partidario de la censura que no paró de interrumpir a Marco González y a la portavoz de este grupo.

Entre las filas socialistas en el salón, la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, y el de La Victoria, Juan Antonio García, la secretaria de Organización regional, Nira Fierro, la diputada Elena Máñez y dirigentes insulares y consejeros del Cabildo como Aarón Afonso, hijo del alcalde portuense más apoyado en la historia, Paco Afonso (17 de los 21 ediles en 1983), fallecido en el trágico incendio de La Gomera de 1984.

El sector socialdemócrata se ubicó a la izquierda (más allá de laslecturas del portavoz de ACP, David Hernández, sobre que la única izquierda local es la que él representa), según se mira hacia la presidencia del pleno. A la derecha, dirigentes locales del PP como el último candidato, Ángel Montañés, elevado al comienzo de mandato a la dirección general de Medio Ambiente del Gobierno canario en la previa del cierre de Playa Jardín, y el histórico edil conservador de la ciudad Pedro González, ahora en el Cabildo junto a Lope Afonso (vicepresidente y hermano del nuevo alcalde) y uno de los negociadores clave de la tercera censura contra alcaldes socialistas en la ciudad (1995, 2009 y este viernes). Más tarde, llegaron Lope Afonso y Emilio Navarro, entre otros. Por CC, Yonathan Fumero y llamó la atención los pocos integrantes de ACP entre los 15 que apoyaron la censura en la asamblea del 31 de julio.

En los carteles y consignas socialistas en la plaza, destacó el sempiterno “ista, ista, ista, el Puerto es socialista”, “El Puerto no se vende”, “Marco, Marco…” y acusaciones de traición a ACP, entre otras. Sobre las 11:57, la entrada en el salón de los 7 ediles del PP despertó aplausos entre sus partidarios a ambos lados de las sillas (menos con los 2 de ACP y los 2 de CC). Lo mismo que ocurrió con el PP pasó a la entrada de los 10 concejales socialistas, con Marco González a la cabeza y todos con rosas en la solapa.

Constituida la mesa de edad, leyó los argumentos de la censura el portavoz de CC, Alonso Acevedo, el más longevo, quien, como ya han hecho en rueda de prensa y diversas declaraciones, justificó la moción en la necesidad de un cambio en el municipio por “emergencia” política. Desveló, además, que la firma de los concejales se fecha el 1 de agosto en La Orotava.

Los “motivos” de la censura según sus promotores

Luego, el nuevo alcalde ahondó en las razones de este cambio histórico junto a la izquierda a la izquierda del PSOE. Leopoldo Afonso dijo que los únicos logros en la ciudad en los últimos años son del mandato 2015-2019 (PP-CC), al tiempo que criticó la “paralización local”, la gestión de la basura, la situación de Martiánez, la ausencia de un auditorio, el “abandono” de los barrios y el “olvido” de los vecinos, el “lamentable” estado de los espacios infantiles y, “como culmen”, el cierre de Playa Jardín. Sobre esto, dijo no entender que, “con informes desde 2020, 40 millones en el remanente y gobernando en canarias y España”. Fue de las pocas veces que se escuchó una interrupción, cuando alguien recordó que también estaba ACP en el gobierno local, encima llevando Playas.

Según Afonso, y en línea con el lema local del PP desde 2019 (“solo fiestas”) lo que ha ocurrido en estos cinco años es que se colocó la “venda del tenderete y el jolgorio”, “un continuo engaño” para esconder “el caos, desastre y abandono” de la ciudad. “El municipio ha dicho basta a esta sangría económica, con 25 millones gastados en 10 meses en festejos”. Según dijo, la censura es de “espíritu constructivo” y basada en el desarrollo del turismo, el comercio, el empleo, los servicios y la atracción de inversiones en aras de recuperar, según él, el turismo que dio sentido a la ciudad (ahora, en temporada baja, batiendo récords). Además, dijo que estaba creciendo el “sinhogarismo” en la localidad, garantizó mejoras en vías, en la limpieza y la imagen local, y anunció “eventos culturales de calidad” sin despilfarro, con especial mención de un “Carnaval competitivo” o la Navidad. “Puerto de la Cruz despertará de su letargo”, resumió al final, desatando una nueva ovación de sus partidarios en el salón con el aliño de algún “fuera”.

Marco González (PSOE) repitió que, como siempre, vino a “pecho descubierto, sin papeles, con la verdad (nunca absoluta, pero sí sincera) y sin discursos repetidos”. Lo primero que hizo fue reprocharle a Afonso sus anuncios sobre obras, porque considera que ya le sirven para censurar a ACP, al tiempo presentó al PSOE como “la única izquierda local”. Reconoció que son “momentos muy duros cuandos e habla de traición, de deslealtad, indefilidad o cuando se habla de que se aparta las ideologías, los principios y valores por interés partidista, algo que nunca haré yo pues, ¿qué nos queda sin principios?”. González tiene claro que “hoy empeza no el progreso, sino el retroceso, sin una sola palabra sobre igualdad del que va a ser alcalde. He tenido que sufrir ataques homófobos, llamándome princesas o diciendo de esta censura que es un jaque a la reina”.

Aunque dejó claro que hará oposición constructiva, admitió que le costará curar las cicatrices y recordó que el PP y CC se refería a ACP como “los comunistas” o que decían que “jamás pactarían con David (Hernñández)”. Defendió su gestión sobre Martiánez, Playa Jardín y otras cuestiones. Sobre la playa de Punta Brava, recordó que solo hubo un informe, en 2022, que retuvo el concejal de ACP Tito Cabo, “que no entregó al otro socio”. Además, subrayó que sí hay proyectos para el emisario y la depuradora. El hasta hoy alcalde fue más interrumpido por los partidarios de la censura, con risas cuando recalcó que “siempre digo la verdad”. Recordó los “ataques desmesurados” que sufrió durante su intento por dinamizar la ciudad en la covid, aparte de subrayar que heredó una ciudad con precios hoteleros de los más bajos y sin interés por invertir, tanto desde lo público y lo privado, lo que contrasta con los “récords” de ahora en ocupación, desempleo e inversión. “De los carteles de se alquila se ha pasado a los de se busca personal”, subrayó, momento en que alguien le gritó que “con los fijos discontinuos”, lo que aprovechó para contrastar “la educación de unos y otros”. Esto hizo que Alonso Acevedo pidiera que se aplaudiera, pero no se interrumpiera.

Tras esta “distracción”, según dijo, González dejó claro que su carrera política no acaba hoy y agradeció a sus concejales y su partido, “un grupo de valientes, personas preparadas que han trabajado siete días a la semana y las 24 horas”. También desató murmullos y rechazo al decir que no será él quien “despierte a la ultraderecha de este pueblo”. Recordó que el presupuesto local en fiestas no llega al millón de euros y lo comparó con los 2,3 de Arona o el millón que gasta La Orotava solo en el Corpus.

Dirigiéndose a Alonso, le djo que no va a hacer una oposición destructiva, que podrá contar con él para todo lo que quiera y no creará perfiles falsos en las redes para criticar.

La importancia de la carta para modificar el pacto

David Hernández (ACP) agradeció a su partido y culpó de la censura al PSOE “por romper el pacto de 2023, al dirigirnos una carta el 24 de abril pasado, sin temblarles las manos, y daban por cancelados el acuerdo que hizo a Marco alcalde”. Sacó el texto y recordó, como ya hizo en la rueda de prensa, que les exigían algo “abusivo”: votar todo lo que llevaran los socialistas a pleno, aparte del total protagonismo de González en la imagen del gobierno. Según preguntó, “dónde decidieron esta ruptura unilateral, ¿fueron sus representantes regionales o insulares? No querían lealtad, sino sometimiento, y ahí no van a encontrar a ACP”. Según remarcó, y como publicó Canarias Ahora en ese momento, todo se debió al último pleno de abril por no apoyar los dos cambios de crédito por un millón de euros para el área de Fiestas, “pleno en el que la edil de Hacienda dimite antes de la sesión2.

Además, acusó al PSOE de ahogar la financiación para los proyectos de ACP, “pero no fue contra nosotros, sino contra su pueblo. Una decisión irresponsable y temeraria, pues esto era para la plaza de La Vera o el colegio Tomás Iriarte. Me sorprende su soberbia, somos soberanos, hemos venido a hacer políticas públicas y no a aplaudirles a ustedes”, recalcó. Según insistió, seguirá defendiendo “todos los valores que ha defendido hasta ahora en el gobierno”, al tiempo que le volvió a reprochar a González que dejara a un lado las verdaderas prioridades de la ciudad, “como tener a alguien en el Archivo. Es un ayuntamiento en precario al que ustedes han abandonado”. Hernández agradeció al PP y CC, de nuevo, que asuman sus compromisos con el PSOE en 2023 y que, además, firmasen 33 propuestas concretas para estos tres años. Su intervención fue aplaudida por los partidarios de la moción en diversas ocasiones y al final, si bien el PSOE le aclaró que esa carta era un documento abierto, a debatir y negociar con el otro socio.

Luego, intervinieron los portavoces de los distintos partidos, se votó y el Puerto de la cruz estrenó nuevo alcalde en la persona de Leopoldo Afonso (PP), que no se presentó a la Alcaldía en 2023.