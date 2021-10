El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias avala el "compromiso claro y rotundo" del Estado con Tenerife Sur

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha vuelto a defender este viernes el "compromiso claro y rotundo" del Gobierno central con la reforma integral del aeropuerto Tenerife Sur y con el coste "que sea necesario".

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha señalado que el Comité de Coordinación Aeroportuaria se reúne dos veces al año -la segunda está prevista para noviembre- y ahí se podrá seguir profundizando en el proyecto.

Franquis ha admitido que la crisis de la COVID-19 ha afectado a las aerolíneas y motivado un recorte en las inversiones del DORA II de 5.000 a 2.300 millones, con 31 millones para Tenerife Sur y 3,7 millones para la redacción del proyecto de reforma.

El consejero ha comentado que la redacción del proyecto tardará entre un año y 16 meses y no se sabe si se adjudicará antes de 2026.

En ese caso, "se adelantaría la inversión, pero no hay garantía, pero sí tenemos la garantía del ministerio de impulsar la obra, es la voluntad de Aena, el ministerio y el Gobierno de Canarias".

Ha dicho también que los agentes económicos de la isla se quedaron "satisfechos" tras la última reunión con la secretaria de Estado de Transportes, Ana Pardo de Vera, y se ha preguntado "como va a haber una anualidad" antes de que acabe el DORA II "si no hay proyecto". "No se pueden poner millones cuando no está hecho el proyecto", ha destacado.

La obra en ejecución "es un nuevo parche"

Rosa Dávila (CC-PNC) ha afeado a Franquis que el Gobierno no haya pedido una reunión extraordinaria del Comité de Coordinación Aeroportuaria a Aena para negociar la reforma del aeropuerto, que en los últimos años "solo ha tenido parches".

Ha recordado que en 2018, gracias al impulso del Cabildo de Tenerife, se alcanzó un "gran pacto político y social" en Tenerife para que Aena hiciera la terminal que "Tenerife necesita" pero en el documento de inversiones del DORA II no hay fondos.

Ha dicho que el Ejecutivo actúa "por impulsos cuando se les empuja", censurando que "no ha estado encima de este tema".

En esa línea, ha apuntado que la obra que está actualmente en ejecución -edificio de unión entre terminales- "es un nuevo parche, un hangar, que no tiene nada que ver con lo que requiere esta isla", y teme que al llegar 2026 desde Aena dirán que ya han construido esa "nave industrial" a modo de nueva terminal y es suficiente.

"Este no es el aeropuerto que quiere y merece Tenerife, no han estado a la altura", ha indicado, lamentado que el Gobierno de Canarias no ha sido capaz de captar al menos una parte de los 1.600 millones que se iban a invertir en la ampliación del aeropuerto de El Prat.