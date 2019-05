Santa Cruz de Tenerife niega una mayor incidencia de cáncer en el edificio de la Policía Local y tacha de "irresponsables" a los sindicatos

El concejal de Hacienda y Recursos Humanos de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, ha asegurado este miércoles que todos los estudios realizados rechazan que haya más incidencia de cáncer en el edificio de la Policía Local de la capital tinerfeña y acusa a los sindicatos CCOO, UGT y SEPCA de "irresponsables" al volver a hacer pública una denuncia sobre este tema cuando han "estado informados" de todo el proceso y de que los datos no confirman lo que defienden.

"Hemos pedido informes a todas las instituciones sobre este posible riesgo y ningún documento pone de manifiesto lo que dicen estos sindicatos. Es más, hay menos incidencia de casos en este edificio que en otras dependencias municipales. Y es que la prevalencia del cáncer en la población general es cada vez mayor, pero nada que sea destacable en este edificio", ha explicado el concejal.

Todo ello después de que este miércoles la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), así como los sindicatos UGT y SEPCA, anunciaran que habían solicitado ante la Inspección de Trabajo la realización de un informe urgente que explique la mayor incidencia de casos de cáncer entre los trabajadores de este edificio que acoge la comisaría de la Policía local, en el número 79 de la Avenida de Tres de Mayo.

Martínez detalló, de hecho, que ya se han "dirigido al Ministerio de Trabajo y a la comunidad autónoma", que se han hecho "análisis de radón" y otros, como de radioactividad, y que ninguno ha confirmado las sospechas de algunos sindicatos.

"Hemos hecho todo lo que nos han ido sugiriendo los propios sindicatos y la verdad que nos ha sorprendido que vuelvan ahora a intentar generar incertidumbre entre los trabajadores", continuó.

Además, el concejal lo tiene claro: "en caso del más mínimo riesgo desalojaríamos. ¿Qué interés tiene el Ayuntamiento en poner en riesgo la salud de sus trabajadores? Pero lo cierto es que no hay ningún indicador, estudio o dato que vea relación alguna".

Martínez dijo también que "no hay nada que ocultar", que lo sindicatos han estado "informados" y que "no tiene ni pies ni cabeza" que vuelvan a tratar de vincular estas circunstancias "salvo que haya otro interés", ahora que la fecha de las elecciones municipales se acerca.

Los datos de este edificio son 19 casos de 13 tipos de cáncer distinto en una población de 400 trabajadores en 10 años. "Cada cáncer tiene un origen distinto y la prevalencia es la misma o ligeramente por debajo de población estándar", incidió.

"Desgraciadamente en nuestras sociedades no es excepcional tener un cáncer y hay una prevalencia alta, pero no hay ningún motivo que haga pensar que hay algo especial en el edificio de la Policía local. No tiene base", concluyó.

Informe de Salud Pública

El informe de la Dirección general de Salud Pública del Gobierno de Canarias correspondiente al mes de septiembre asegura que "se ha descartado cualquier exposición ambiental del colectivo de trabajadores diferente a la del resto de personas que conviven en la misma zona".

"Tampoco existe evidencia científica sobre la asociación entre ubicaciones con actividad pasada de fundición de metales e impacto en la salud de personas residentes en su entorno cercano, sólo de efectos en los trabajadores durante la actividad industrial", continúa.

Asimismo, "manifiesta que se trata de cánceres distintos y sin un patrón diferente a la historia natural habitual de cada uno de ellos, por lo que se descarta la existencia de un verdadero clúster, que debe cumplir unos criterios concretos".