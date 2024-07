Convocada una protesta este viernes contra el “arboricidio” del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El colectivo Los Árboles Hablan ha convocado una concentración en la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife este viernes, 26 de julio, de 10.00 a 11.00 horas, para pedir al alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), un indulto para estos seres vivos.

En un comunicado, la organización afirma que “ante el estado crítico de abandono y de maltrato al arbolado de la ciudad por parte de Parques y Jardines y la concejalía de Servicios Públicos y Planificación estratégica que gestiona Carlos Tarife, el colectivo #losárboleshablan lanza un llamamiento a la ciudadanía de Santa Cruz para salvar a los árboles”.

En la actualidad, afirma el colectivo, el Ayuntamiento de Santa Cruz “está dejando morir de sed” por falta de riego a una gran parte de los árboles antiguos y de gran porte de numerosas zonas de la capital. Varias organizaciones como @inciativas10, la Mesa del árbol de Santa Cruz y #losárboleshablan han pedido en las redes sociales a los vecinas y vecinos que rieguen los árboles cercanos a sus casas y negocios para evitar su muerte. En estos días cientos de personas de la zona centro, El Toscal, Tomé Cano, Pino de Oro y otros barrios se han sumado y están regando los árboles, afirma la organización.

“El Ayuntamiento de Santa Cruz es responsable de una estrategia arboricida, lo que desde #losárboleshablan se denomina: el ciclo del arboricidio”. Así, según este colectivo, el consistorio actúa de la siguiente manera: se plantan árboles en alcorques inadecuados, no se riegan ni se abonan, se les somete a podas agresivas, no se tratan cuando sufren plagas, se dejan secar y se cortan sus raíces en las zonas de obras o simplemente se decreta su tala porque no se les tiene en cuenta en los nuevos proyectos urbanísticos. Al final mueren, se talan, y se planta un nuevo árbol, inocente, al que se somete a la misma muerte lenta.

“Este arboricidio es éticamente inaceptable”, señala, y añade que va en contra de las recomendaciones del Gobierno de España y de la UE para luchar contra el cambio climático y para cuidar “la salud y la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, prosigue el colectivo, “se llena la boca de sostenibilidad y crea Fundaciones sostenibles para captar Fondos Europeos, pero en la práctica perpetra un arboricidio masivo de los árboles antiguos y de gran porte, que son el patrimonio vegetal de la ciudadanía de Santa Cruz. Y esto tiene graves consecuencias: aumenta la temperatura y disminuye la sombra y la humedad, lo que crea el efecto isla de calor por el recalentamiento del asfalto”, denuncia el colectivo. Y añade que la falta de arbolado también aumenta la contaminación ambiental y expone a las personas más vulnerables a riesgo de muerte durante las olas de calor.

Ante las declaraciones del concejal Tarife, que presume de talar 194 árboles y de plantar 447 con un saldo positivo “como si estuviera hablando de farolas”, #losárboleshablan considera que talar un solo árbol por falta de mantenimiento adecuado es “un fracaso y un ecocidio”. “Si no se mantiene al arbolado ni se hacen podas correctas, además, se pone en riesgo a las personas por caída de ramas, como ocurrió con el eucalipto del parque García Sanabria y el árbol del Sobradillo. Y la solución no es talar sino cuidar y mantener”, afirma.

Ningún ábol es “sustituible” por otro, recalca, y recuerda que la responsabilidad del concejal y de los técnicos y la empresa de Parques y Jardines es plantar, regar, abonar y tratar a miles de árboles más. “Porque necesitamos miles de árboles y de plantas bien cuidados en las calles, las plazas y los parques de Santa Cruz. Necesitamos cubiertas vegetales en las azoteas, terrazas y fachadas de los edificios públicos y privados. Necesitamos huertos urbanos, y plantas y flores en los balcones de Santa Cruz. No podemos permitir que nuestra ciudad y sus alrededores se conviertan en un desierto de asfalto y tierra seca”.

“Reclamamos de forma urgente que se rieguen los árboles, que se abonen y traten. Que, en último caso, sean trasplantados a otra zona. Que cesen de inmediato las talas indiscriminadas”, concluye.