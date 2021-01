Del Carnaval en la calle al Carnaval virtual: la pandemia no puede con la fiesta chicharrera

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife confirma a este periódico que se están ultimando los detalles para presentar, en rueda de prensa a finales de este mes, el tan esperado Carnaval virtual chicharrero, un nuevo formato que se ha hecho preciso en estos tiempos de pandemia, y que tendrá lugar entre el 10 y el 21 de febrero.

Tenerife tiene cartel oficial para el Carnaval virtual de 2021

Desde el consistorio se adelanta que el objetivo es "mantener viva la llama de estas fiestas" y aseguran que el programa estará protagonizado por los concursos más carnavaleros.

Carnavales del mundo

Los carnavales del mundo ha sido el tema elegido para este año, y el cartel Una noche de Carnavales del Mundo, un óleo sobre lienzo de Sandro Morales Burcio, el elegido para anunciar las fiestas. El diseño del artista extremeño residente en Tenerife es una alegoría nocturna en la que ocupan un papel destacado diferentes personajes populares del Carnaval de Santa Cruz que se entremezclan con otros procedentes de distintos países, todos ellos dispuestos a disfrutar del ambiente de las calles de nuestra capital.

Fue a principios de octubre cuando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz anunció que esta edición del Carnaval no se celebraría en el formato habitual, sino adaptado a la realidad que se vive como consecuencia de la pandemia. "No se dan las circunstancias sanitarias adecuadas para celebrar nuestra popular fiesta como lo hemos hecho siempre, con nuestra gente en la calle", apuntó el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez. Asimismo anunció que desde el consistorio trabajaban en el diseño de actividades que, de manera no presencial, puedan mantener y recordar lo que siempre ha sido esta fiesta de Interés Turístico Internacional.

Dicho formato virtual para el Carnaval 2021 tiene dos vertientes, tal y como se explico entonces, por un lado, convertir una fiesta multitudinaria en una serie de actividades no presenciales que permitan mantener esa ilusión entre la ciudadanía y, por otro, convertir a los grupos del Carnaval y la industria paralela en protagonistas del proceso de recuperación de la ciudad, una punta de lanza de cuantas actividades se organicen para promover la normalidad económica y social de la ciudad.