Zambudio: "No me arrepiento, la regeneración democrática tenía que llegar a Santa Cruz"

A las puertas de una moción de censura en Santa Cruz de Tenerife que si nada lo impide devolverá la alcaldía a Coalición Canaria (CC), Matilde Zambudio (Ciudadanos), primera teniente de alcaldesa, confiesa que este breve año de gobierno junto a Patricia Hernández (PSOE) "ha sido un camino difícil".

Se muestra sorprendida de haber comprobado in situ la mala gestión de quienes llevaban 40 años en el poder: "Parece que fueran a estar aquí (en el Ayuntamiento) por los siglos de los siglos, no cumplían ni los requisitos mínimos en muchísimos de los expedientes".

Matilde Zambudio acaba de hacer público que el 95% de los pagos de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz durante el mandato de CC incumplió la Ley de Contratos. Una forma de actuar "que puede ser desde falta de voluntad a desconocimiento o no saber gestionar, pero daba facilidad al dedazo, a poder adjudicar los contratos a quienes consideraban conveniente, no había ningún tipo de control".

Volvió a expresar su sorpresa de que "en la forma de funcionar de la Sociedad de Desarrollo, lo único que pasa por Intervención son las cuentas anuales. No se analiza si las contrataciones están ajustadas a derecho o no. Eso lo hacía una asesoría jurídica externa, a la que desde luego no prorrogamos el contrato".

Para algunas empresas era impensable acceder a contratos con la Sociedad de Desarrollo, no formaban parte de los elegidos

La concejala explica que en la auditoría encargada sobre la Sociedad, a pesar de ser una muestra, "se observa una repetición clara de X empresas, y en las reuniones los auditores hacían referencia a posibles vinculaciones entre varias de ellas. Había un exceso de adjudicación con algunas, y otras vinculadas a ellas. Con este sistema es impensable para algunas empresas pensar en acceder a contrataciones con la Sociedad de Desarrollo si no son los elegidos en el momento de esa llamada. Es cierto que hay determinadas empresas que se repiten de manera constante".

La moción de censura será posible gracias al voto de una ex compañera de su partido, Evelyn Alonso, a la que al contrario de lo que se ha dicho "o se quiere hacer creer" conocía desde hace tiempo: "Ella entró como concejala en la legislatura pasada como consecuencia de otra renuncia. Yo era la coordinadora del partido en Santa Cruz. Trabajamos juntas sin ningún problema durante 5 años. El punto de inflexión llegó cuando la dirección decidió elegirme candidata".

Un día antes del estado de alarma, después de hacer mucho hincapié en el salario que le correspondería recibir, Evelyn Alonso dijo que dejaría el Parlamento para venir como personal de confianza al Ayuntamiento

La campaña fue "dura por esta circunstancia" y desde las elecciones en adelante "ya no tuvimos más contacto hasta un día antes de que se declarase el estado de alarma porque le ofrecimos la posibilidad de ser personal de confianza en el Ayuntamiento. Dijo que sí, nada más lejos de lo que se está contando. Estaba en el Parlamento, pero después de hacer mucho hincapié en el salario que iba a percibir, decidió que le interesaba más venirse al Ayuntamiento".

Censura

Matilde Zambudio no acierta a comprender los motivos que hay detrás de esta moción de censura: "Las verdaderas causas solo las conocen ellos pero la fotografía es muy fea. La moción nace mal. Se comenzó a tramar en plena pandemia, con gente luchando por sus vidas en los hospitales y con muchas empresas sin saber si iban a poder levantar la persiana. Y según va pasando el tiempo esa carencia de argumentos ha dejado claro que el único beneficiado es CC. Pero ya les hemos demostrado que el miedo se ha acabado, y que cuando las cosas se hacen mal se tienen que corregir y se tienen que asumir responsabilidades".

La primera teniente de alcaldesa considera "increíble que CC niegue la mayor en todos los casos que están saliendo", Y en concreto sobre el caso de Emmasa y Sacyr destaca que "hay un informe del año 2018 del que es perfectamente conocer Dámaso Arteaga, y el responsable último es el ex alcalde José Manuel Bermúdez. Curiosamente, cuando declaró en el caso de Las Teresitas, dijo que no se le hubiera escapado nunca (lo que a Miguel Zerolo parece que sí). Pues bien, ahora nos quiere hacer creer que se le han escapado 2,3 millones de euros al año. Estaba advertido, tenía que haber hecho lo mismo que nosotros: paralizar esos pagos de Emmasa a Sacyr".

Hemos demostrado a CC que se acabó el miedo en Santa Cruz, que cuando las cosas se hacen mal hay que corregirlas y asumir las responsabilidades

Por eso considera "rocambolesco" que "mientras nosotros devolvemos a los vecinos de Santa Cruz la dignidad y el dinero que hemos recuperado en Las Teresitas tengamos que oír hablar de mala gestión. Creo que hemos cumplido con creces el encargo que se nos hizo el 15 de junio de 2019".

Finalmente explica que "el Pleno de este miércoles va a declarar concejala no adscrita a Evelyn Alonso y por lo tanto tránsfuga". Y eso le generará dos inconvenientes: "No puede cobrar porque no puede tener exclusividad, y al estar expulsada del partido ni tan siquiera podría tener delegación de competencias".

La otra duda que le surge es la siguiente: "¿El Partido Popular (PP) apoyará una moción de censura junto con una tránsfuga? No pueden mirar a otro lado, porque la calificación es la que es".

Matilde Zambudio no se arrepiente de haber "pisado callos" en este tiempo: "Sabíamos que iba a ser duro. Son muchos años de gobierno de los mismos, pero es que la regeneración democrática al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tenía que llegar ya, vivimos en el siglo XXI, no podemos seguir sosteniendo una administración como la que tenemos, es imposible. Tenemos que llegar al punto de que la gestión del dinero público redunde únicamente en beneficio de los vecinos de Santa Cruz. Me da mucha pena viendo cómo se ha gestionado cuánto se han perdido los vecinos de poder aprovecharse de lo que no deja de ser su propio dinero. No me arrepiento en absoluto. Lo único que hemos hecho es poner las cosas encima de la mesa".