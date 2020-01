El Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife se desmarca de la huelga y ve un "error" pedir el cese de la consejera de Sanidad

El presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, ha afirmado este jueves que los facultativos no se sienten representados por la decisión de UGT y CCOO de convocar una huelga y ha considerado "un error" que se pida el cese de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz.



En declaraciones a EFE, Rodrigo Martín ha aseverado que el Colegio ha recibido a lo largo de la jornada llamadas de médicos que no se sienten representados por las declaraciones efectuadas ayer por dirigentes de UGT y CCOO, que han presentado un preaviso de huelga para el 12 de febrero en el sector de facultativos especialistas.



Precisó Rodrigo Martín que UGT y CCOO están en su derecho de efectuar sus reivindicaciones pero también puntualizó que ambos sindicatos son minoritarios en el ámbito de los facultativos y, añadió, "nunca se han reunido con ellos".



Los médicos no se han pronunciado sobre las cuestiones planteadas por UGT y CCOO ni tampoco sobre una fecha de huelga, ni están pidiendo dimisiones "sino que se arreglen los problemas", añadió.



En su opinión, es un error pedir el cese de la consejera porque tradicionalmente en cada legislatura "se han cargado" a un titular de Sanidad y eso supone "empezar de nuevo de cero".



"No quiero que me quiten el que está sino que siga hasta resolver el problema", reiteró Rodrigo Martín, quien también apuntó que el Colegio de Médicos se ha reunido con representantes de la Consejería siempre que lo ha solicitado y entiende que es posible continuar negociando para llegar a acuerdos.



Recordó que falta ratificar la opinión sobre la huelga en los hospitales públicos (el HUC ya lo ha confirmado) y Atención Primaria, y el lunes habrá una reunión en la sede del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife para tener una repuesta definitiva de todo el colectivo de manera unificada.



"No vamos a admitir que se metan otras organizaciones para dividir al colectivo ni que desde dentro la Consejería -no la consejera- se intente también dividirlo en grupúsculos para que no haya unidad de acción", advirtió el presidente de los médicos de Santa Cruz de Tenerife.



También mostró su desacuerdo con la afirmación de UGT y CCOO de que ha aumentado en un 6% la lista de espera puesto que de lo que conoce el Colegio, ha disminuido.



Recordó que las demandas de los médicos se centran en pedir un mayor número de plazas en la oferta de empleo público y que la convocatoria sea descentralizada para evitar el riesgo de que se puedan desestructurar los servicios en determinados hospitales con el trasvase de especialistas.



Indicó además Rodrigo Martín que a la preocupación por esta situación se sumó "el incendio" que provocó en el colectivo el informe de una reunión de expertos "en el que se insulta a los médicos", y del que los gerentes de los hospitales han indicado que no se corresponde con lo hablado en el encuentro, por lo que el órgano colegial pide que se aclare este extremo.

Los opositores tampoco apoyan la huelga

Tampoco el Colectivo de Afectados por la OPE del Hospital Universitario de Canarias (HUC) apoya el preaviso de huelga en Canarias convocado por los sindicatos en el sector sanitario. Además, este colectivo ha pedido no politizar su lucha, al tiempo que ha reclamado a la Consejería mejoras en la convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE).