El Colegio de Médicos de Tenerife ve mal pagadas las guardias y pide mejora la conciliación: “Es una barbaridad”

El presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, advierte de que la baja retribución de las horas de guardia y las dificultades para la conciliación laboral y familiar de los médicos pueden agravar la falta de facultativos en un momento en el que “no hay médicos suficientes”.

En declaraciones a Europa Press señala que “es una barbaridad” que siendo la guardia de 24 horas obligatoria se pague la hora por debajo del precio de la hora ordinaria, con el agravante de que tampoco computan para la jubilación.

Martín entiende que se ha optado por este modelo laboral por la falta de médicos y avisa de que, como mínimo, esta falta de personal va a continuar “diez años más” aunque ahora se tomen algunas decisiones.

Por eso, al margen de lo que pueda ocurrir con la propuesta del Ministerio de Sanidad de eliminar las guardias de 24 horas en favor de los turnos, ha reclamado “soluciones imaginativas” que pasen, a corto plazo, por el aumento de la retribución y el cómputo de la jubilación, entre otras cosas.

“Hoy por hoy hay que buscar algún tipo de soluciones diferentes que por un lado compensen ese exceso de sacrificio que tienen los profesionales médicos y por otro, que sean unas retribuciones adecuadas”, ha agregado.

Martín no oculta que la eliminación de las guardias de 24 horas puede ser un “reclamo” para conseguir más médicos pero al mismo tiempo avisa de que la lista de espera va a “aumentar” porque el personal que está de guardia para las Urgencias hay que quitarlo de la asistencia sanitaria normal, “que ahora se hace por la mañana y por la tarde en lo que se llama prolongación de jornada”.

En esa línea indica que el personal “está muy quemado” y con un rango retributivo por debajo de la zona euro y alerta del riesgo creciente de formar médicos en España que se vayan a otros países y que obligan a importar médicos de países terceros que también los necesitan.

Martín afirma también que entre los médicos “hay dos visiones” distintas sobre las guardias, pues hay un grupo que no quiere afrontar la “sobrecarga emocional y psicológica” que supone una guardia de 24 horas y una posible pérdida de calidad asistencial y otro que sí está dispuesto a “hacer más horas” después de la jornada convencional.

Por ello, entiende que “es cierto que el que no quiera hacer guardia se puede ir a especialidades que no tienen guardia o que tienen guardia localizada mientras que el que quiere hacer guardia puede coger otro tipo de especialidades”, pero deja claro que el problema de fondo es que no hay médicos suficientes en el mercado.

El presidente abre la puerta a cambiar los modelos organizativos en un momento en el que la inteligencia artificial también se abre camino y ha instado a los gobernantes a no tener “miedo” y aplicar nuevas soluciones a la organización del trabajo con la aplicación de más herramientas digitales para disminuir el número de consultas.

Saturación de las urgencias

“Eso podría servir para tener tiempo y que no estuviéramos tan sobrecargados y tener tiempo suficiente para hacer la conciliación que están pidiendo muchos médicos”, señala, al tiempo que subraya los problemas que genera la “burocracia”.

Martín asume también que otra parte del problema es la saturación de los servicios de Urgencias porque los ciudadanos acuden al no encontrar una rápida respuesta en la red de Atención Primaria, por ejemplo.

“La sanidad es una cosa muy delicada, tocar un punto afecta a todo”, agrega.

Para Martín, el objetivo es que el profesional “no esté tan sobrecargado” y “tenga más tiempo libre” y no puede estar lastrado por una lista de espera incesante como si se trabajara “en una fábrica industrial”.

“Eso lo llevamos diciendo nosotros hace ya más de 20 años, pero por lo visto no se ha querido comprender. Y entonces hemos llegado a un punto de verdad, grave, pero que no se puede solucionar de golpe ya”, indica.

En ese sentido admite que la sanidad se encuentra en un momento “peligroso” pero también “ilusionante” porque si los políticos y los médicos logran sacar adelante esta coyuntura con una mejora organizativa la sanidad va a mejorar “un montón”, pero ahora mismo, “las comunidades autónomas no se sabe dónde están”.