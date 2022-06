Empresarios tinerfeños, contra la paralización de las obras en el Puertito de Adeje porque “ahuyenta la inversión”

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) afirmó este jueves que las administraciones públicas y la sociedad tinerfeña deben ser “conscientes del riesgo” que puede suponer la paralización de proyectos, como la ocurrida recientemente en el Puertito de Adeje, a la hora de atraer inversiones a la isla. Cabe señalar que el Cabildo insular detuvo las obras tras una denuncia presentada por la Asociación Patrimonial Tegüico, que goza de gran prestigio, al detectar que los trabajos se estaban realizando en un espacio con vestigios arqueológicos y ante la ausencia de un estudio patrimonial o una Carta Arqueológica.

Para la asociación empresarial, este tipo de decisiones sobre proyectos que, tras muchos años de tramitación y fiscalización, “cuentan con los permisos y licencias necesarios, puede llegar a generar desconfianza empresarial y una grave incertidumbre”. No obstante, el Cabildo de Tenerife confirmó en un comunicado que las obras se detenían por la falta de un estudio sobre patrimonio, un estudio al que tampoco ha podido acceder el partido político Podemos en el Ayuntamiento de Adeje, tras solicitarlo por registro de entrada y en una moción de urgencia, rechazada por el pleno municipal.

Desde la Junta Directiva de la CEST consideran que generar esta sensación entre el empresariado interesado en invertir en Tenerife “puede tener consecuencias negativas para el desarrollo de la isla y la generación de riqueza”. “Paralizar proyectos como este provoca dudas a aquellos que buscan establecer aquí sus negocios, que optarán por elegir territorios similares, que son competidores directos y ofrecen mayor tranquilidad y seguridad respecto a inversión”, explican.

En esa línea indican que “el trabajo de las administraciones ya está hecho” y no se puede “negar la realidad” reflejada en las valoraciones técnicas.

“Nunca conseguiremos posicionar a Tenerife como un destino preferente para los inversores si un proyecto que cumple con la legalidad vigente y cuenta con los informes técnicos, urbanísticos y de impacto ambiental de las diferentes administraciones puede verse paralizado en cualquier momento”, explican desde el CEST.

Así, apuntan que “de poco sirve el esfuerzo de promoción de los incentivos fiscales en Canarias si se ponen piedras en el camino de las principales inversiones que, además, servirán para mejorar el entorno”.

El proyecto acumula tres denuncias por el daño al medio ambiente

Fue la denuncia presentada por la Asociación Patrimonial Tegüico ante la Corporación insular la que motivó la paralización de las obras por parte del Cabildo de Tenerife. La entidad, que goza de gran prestigio y que ha colaborado en otros proyectos patrimoniales con las instituciones públicas, fue la que realizó una inspección el pasado 24 de mayo, descubriendo que en el lugar donde se llevaban a cabo las obras, se habían localizado vestigios guanches. Esto, junto al proceso de revisión de la documentación del proyecto que ya estaba llevando a cabo el Cabildo, derivó en la paralización de las obras. Además, se ha comprobado que no se dispone del estudio patrimonial, documento que la entidad promotora sí había presentado ante el Gobierno de Canarias.

Por otro lado, la asociación ecologista Salvar La Tejita presentó hace unos días otra denuncia ante la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias alegando que las obras para urbanizar el Puertito de Armeñime están generando un daño irreparable sobre las especies protegidas y amenazadas que se encuentran en la zona. El proyecto Cuna del Alma se levantará lindando con un Sitio de Interés Científico (SIC) e incluso, según los planos difundidos por los propios promotores, invadirá una parte de él con un huerto ecológico de 20.000 metros cuadrados. Además, esta costa forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno - Rasca, lugar en el que se encuentra el único Santuario de Ballenas de la Unión Europea.

Imágenes compartidas en redes sociales en las que se aprecia el destrozo de algunas especies vegetales protegidas incentivaron la denuncia. En ellas se ve una grúa arrancando de cuajo numerosos cardones, que acaban apilados muertos en montañas en un intento por librar de obstáculos el lugar en el que se construye este macroproyecto turístico de lujo.

Tal fue la controversia generada por dichas imágenes que este viernes, en el pleno del Cabildo de Tenerife, se preguntó sobre la autorización de Cuna del Alma para eliminar los cardones de este modo. La consejera de Medio Natural, Isabel García Hernández, respondió que “se están llevando a viveros”. No obstante, no todos los ejemplares correrán esa suerte, tal y como muestran las fotografías, ya que algunos están totalmente destrozados, imposibles de recuperar.

La tercera denuncia la interpuso este fin de semana un particular ante la Guardia Civil al detectar que se estaba trabajando en el lugar el fin de semana. Según las ordenanzas municipales está prohibido la ejecución de grandes obras los sábados, domingos y festivos. “No sabemos si finalmente se personó la Guardia Civil en el lugar para paralizar los trabajos”, apuntó a Canarias Ahora el ambientalista Adrián Flores.

Un proyecto de lujo para unos pocos

Cabe recordar que el objetivo de este proyecto, financiado por dos familias belgas, es convertir el núcleo poblacional libre de turismo de masas (de los pocos que quedan en el sur de la isla) en un referente del lujo, un oasis para los más privilegiados que se extenderá por 437.000 metros cuadrados junto a la costa. Se trata de un espacio que albergará hasta 420 viviendas de lujo, un hotel, piscinas, restaurantes, un embarcadero y otras edificaciones que, en definitiva, se están levantando muy cerca del Espacio Natural Protegido de la Caleta de Adeje, declarado Sitio de Interés Científico por su relevancia paisajística. No es raro, en consecuencia, que para muchos estas obras se vean como un ataque directo a su paisaje, a su patrimonio y al medio ambiente, a pesar de que la dirección haya reiterado en numerosas ocasiones que se trata de un proyecto “sostenible”.

El ambicioso plan se puso en marcha hace ocho años, aunque fue el pasado 5 de mayo cuando se puso la primera piedra, en un acto simbólico al que acudieron el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez; los inversores, Sofie Vandermarliere, del holding de gestión de inversiones GT & Co, y David Van Biervliet, en representación de Fivanco; el promotor inmobiliario co-CEO, Filip Hoste; el director técnico co-CEO, Andrés Muñoz de Dios; y Remo Masala, director creativo.

Más movilizaciones

El ambientalista ha adelantado también que el grupo que defiende la paralización de las obras, entre ellos varias asociaciones ecologistas, ya están preparando más movilizaciones. Asegura que esta semana se sabrá el lugar, la fecha y la hora para la próxima protesta. “Queremos hacer más cosas con el objetivo de intentar parar las obras y mostrar el rechazo de la población, ya bastante generalizado”.

La primera de las asambleas convocadas por quienes rechazan el proyecto reunió a más de medio millar de personas, que expresaron su rechazo a la urbanización de este enclave que supondrá, además, la transformación del pequeño núcleo poblacional de unas 20 casas que se encuentra allí. En 2019, el Ayuntamiento cambió el uso del suelo de dichas viviendas de residencial a comercial mediante un plan parcial que solo afectó a este lugar y a la Caleta de Adeje, otro núcleo costero muy cercano.

También se da la circunstancia de que desde hace unos años el Puertito ha sufrido una merma notable en sus servicios de limpieza y mantenimiento, entre otros, convirtiéndose en un lugar con gran cantidad de basuras acumuladas, así como chabolas y otras construcciones irregulares, algo que contrasta con el enorme valor de su paisaje y naturaleza. El estado de abandono en el que se encuentra el pueblo y sus alrededores ha sido precisamente utilizado como argumento para defender el proyecto urbanístico, afirmando que con él mejorará el entorno.

Lo que no aparece contemplado en el proyecto, al menos no en la información difundida por los promotores, es la presencia de servicios públicos de playa, tales como duchas, baños, aparcamientos, paradas de transporte público, caseta de socorristas, etc., lo que hace pensar que el acceso a esta playa será casi exclusivo para los clientes del complejo turístico.