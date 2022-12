Fumigadas 13 viviendas en Tenerife cercanas al lugar en el que se encontró un mosquito 'Aedes aegypti'

El Sistema de Vigilancia Entomológico de Canarias, coordinado por la Dirección General de Salud Pública, ha iniciado las labores de fumigación de trece viviendas cercanas al domicilio de Santa Cruz de Tenerife en el que el pasado miércoles se detectaron ejemplares del mosquito Aedes aegypti, según ha informado este viernes la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Las tareas se han iniciado a primera hora de este viernes y se ha actuado en viviendas, trasteros, patios y resto de zonas comunes, lo que ha obligado al desalojo de las personas de sus domicilios durante doce horas.

Estos trabajos se realizan tras las labores de inspección realizadas ayer en las viviendas y otras zonas para identificación de los puntos de riesgo cercanos al domicilio donde se localizaron los ejemplares.

La zona fue perimetrada para la realización de las labores de inspección y se había identificado una planta en la vivienda como posible criadero por lo que se está realizando la trazabilidad del producto que había sido adquirido recientemente.

El Aedes aegypti es un mosquito de color negro con rayas, más pequeño que los habituales en nuestro territorio, que aparece más en ambientes urbanos y se ha adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por el hombre.

Es un vector de transmisión de enfermedades víricas en otras zonas geográficas donde esas patologías son endémicas, lo que no sucede en Canarias.

No se han notificado picaduras y la presencia del mosquito no supone que se produzca transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chicungunya, ya que éstas no están presentes en Canarias, salvo casos esporádicos importados.

La ciudadanía puede enviar fotos de sospechas de presencia del Aedes aegypti a la cuenta correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono.

Sanidad destaca que el Sistema de Vigilancia es eficaz en la detección incluso de larvas y huevos de mosquitos invasores de forma precoz, antes de que haya originado picaduras en la población de la isla. En este sentido, se está recopilando toda la información necesaria para acotar, verificar y, en su caso erradicar, la presencia de este mosquito en la isla.