Ningún paciente del hotel aislado por coronavirus en Tenerife presenta síntomas

Todos los clientes del hotel del sur de Tenerife, en el que se alojaron cuatro contagiados por el coronavirus, están asintomáticos y 130 de ellos podrán abandonar el establecimiento mientras se estudia con los consulados su traslado a sus países de origen.

El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha dicho en rueda de prensa que al no presentar síntomas, todos los clientes podrían irse a sus casas pero hay que garantizar que sean sometidos a un seguimiento activo en sus países de origen.



La consejera de Sanidad , Teresa Cruz, ha dicho que la directora del Servicio Canario de la Salud se ha reunido este jueves con representantes consulares de los distintos países y en este primer encuentro han mostrado su disposición a trasladar a sus ciudadanos.



Cruz ha informado de que los cinco casos registrados en Canarias (cuatro en Tenerife y uno en La Gomera) presentan buen estado de salud y tres no tiene síntomas mientras que han dado negativos nueve casos pendientes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y están a la espera de resultados de once en la provincia de Las Palmas.