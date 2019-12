Ecologistas reclaman al Gobierno de Canarias que intervenga para paralizar las obras del hotel en La Tejita

La asociación ecologista Salvar La Tejita han instado al consejero de Transición Ecológica del Gobierno canario, José Antonio Valbuena, a que asuma sus responsabilidades y haga cumplir la ley, “que no es otra que la de requerir la paralización de las obras del hotel de La Tejita” hasta que se concluya el proceso de revisión del deslinde.



A diferencia de la zona de dominio público marítimo-terrestre, cuya competencia exclusiva es de la administración central, la gestión de la zona de servidumbre de 100 metros es de competencia autonómica, ha explicado Rubén Pérez, portavoz de Salvar la Tejita, en declaraciones a la prensa.



“Es por ello que instamos a la Consejería a que se implique de una vez por todas y a que haga cumplir con su obligación, que no es otra que la de paralizar las obras, de manera provisional, en la franja que es competencia del Gobierno de Canarias”, ha remarcado.



El portavoz ha recordado, asimismo, que el artículo 12.5 de la Ley de Costas establece que cuando se inicia una revisión de deslinde se debe suspender el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección.



No obstante, las obras continúan “a marcha forzada” y “están metidas dentro de la zona afectada por el nuevo deslinde”, con lo cual, cuando se termine el proceso de revisión, “puede que ese uso hotelero no esté ni contemplado ni permitido”, explica Rubén Pérez, y sin embargo, “ya hay una edificación levantada”, añadió.



Apoyándose en ese artículo, el portavoz de Salvar La Tejita ha destacado que en junio de 2019 el servicio provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife lanzó un requerimiento de paralización de obras y reposición de terrenos en la zona propuesta de dominio público marítimo-terrestre.



Una orden que fue acatada a medias, ha apuntando Pérez, pues “aunque es verdad que no han seguido trabajando en esa franja”, la reposición de los terrenos no se ha producido.



“Y Costas, a pesar de que ese requerimiento advertía de una sanción, no ha sancionado de ninguna manera a la empresa por este hecho”, ha agregado.



La asociación ecologista ha hecho hincapié, además, en que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobó el proyecto y concedió la licencia de obra “sin ni siquiera intentar cumplir” con la normativa vigente para el tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas, “permitiendo el posible riesgo para la salud pública y el medio ambiente”, defienden.



A este respecto, Rubén Pérez ha recalcado que no están en contra del turismo, pero sí de un turismo “desordenado” y que de alguna manera sea “perjudicial” para el sector y para Canarias.



“No podemos destruir el recurso que estamos vendiendo, que son nuestras playas y nuestro paisaje. Hay otras maneras de plantear un turismo que no sea tan agresivo con el territorio y con el paisaje”, denunció.



El portavoz de Salvar La Tejita aseguró, además, que han recogido más de 110.000 en contra de la construcción del hotel La Tejita.



“Hay mucha gente que, como nosotros, está a favor del turismo y de que se construyan hoteles, pero sabemos que no se tiene que hacer como está planteado en este proyecto”, ha concluido.