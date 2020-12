Evelyn Alonso: “Hay que sostener el tejido productivo local, donde comercio y restauración representan el 60% del empleo"

-P: ¿Cuáles son las líneas maestras con las que aborda su departamento la promoción económica de la capital, y en concreto su capítulo turístico, a tenor de este complicadísimo año 2020 y, en especial, de cara al ejercicio 2021?

-R: El área de Promoción Económica dispone en este mandato de unas directrices claras que persiguen el sostenimiento del tejido productivo local, con especial incidencia en el comercio y la restauración, que suponen más del 60% del empleo en todo el municipio. En esta línea se siguen tramitando las ayudas para las pymes y autónomos, que permanecerán activas y con presupuesto, alrededor de los 400.000 euros para 2021, con la idea de que no se queden sin esta ayuda los solicitantes. En este particular es imprescindible argumentar que Promoción Económica ha tenido que implementar su personal y recursos para poder agilizar la llegada de estas ayudas a sus solicitantes, ya que las bases de esta convocatoria no fueron precisamente confeccionadas para que fuera ágil su resolución.

En relación al presupuesto de 2021, hay que destacar que se eleva a 5.765.950 euros (incluyendo la enmienda prevista para las ayudas antes referidas), y desde Promoción Económica valoraremos nuevas iniciativas de ayudas directas al sector de autónomos y pequeñas empresas. Esta decisión está vinculada a la necesidad de complementar otras ayudas ya existentes convocadas por otras administraciones supramunicipales y a la capacidad financiera del propio Ayuntamiento, teniendo en cuenta que en este ejercicio económico ya ha realizado un esfuerzo considerable al destinar 4 millones de euros. Se están estudiando acciones como subvenciones para la creación de empresas, ayudas en especie para la modernización, transformación de modelos de negocio, inversiones en modernización y adaptación de locales, planes de dinamización innovadores a iniciativa de los colectivos empresariales.

-P: ¿Cuáles cree que son los puntos fuertes que tiene Santa Cruz o que se podrían o deberían potenciar en materia turística? ¿Y las debilidades por corregir?

-R: En materia de Seguridad y Prevención, necesitamos concienciar a la población y al sector empresarial de la importancia de seguir cumpliendo con las medidas de prevención y distanciamiento social. Nuestro objetivo es que toda la población y el tejido empresarial adopte las medidas necesarias con el objeto de construir un entorno seguro y generar confianza al consumidor, al visitante y al turista. En este aspecto también reforzaremos la limpieza y la seguridad en los espacios públicos y promoveremos planes de empleo orientados a la mejora urbana, mejora de la accesibilidad y habitabilidad de los espacios públicos, mejoras de fachadas, higienización, etc. todo con la intención final de generar un entorno de mayor calidad y seguridad todo bajo la premisa que ya es lema de #SCciudadSegura, fundamentalmente porque entendemos que abordar las debilidades que ha traído la pandemia debe ser una apuesta común, consensuada con los sectores que intervienen en el diseño de la llegada y atención a los turistas, bien sea el turismo de cruceros como de aquellos que llegan a la capital desde diferentes destinos de la Isla para visitar su rico patrimonio histórico, así como punto de compras seguras y degustación de productos locales en sus establecimientos de restauración.

-P: ¿Es posible que Santa Cruz disponga de una oferta turística diferenciada, un sello de identidad propio, con respecto al resto de la isla y de Canarias?

-R: Santa Cruz de Tenerife forma parte del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) para trabajar, de la mano de empresas y servicios turísticos y comerciales, en el objetivo de mejorar la experiencia y satisfacción tanto del residente como del visitante al municipio, así como disponer una estructura permanente de gestión e impulso de la calidad en el destino. En la era post COVID-19, la calidad es el factor estratégico clave y diferencial para hacer más competitivo nuestro destino turístico y a las empresas, establecimientos y servicios de este, ofreciéndose a través del SICTED una línea de trabajo sólida de mejora continua.

En este sentido, se apuesta también por el márketing digital y campañas específicas de promoción de los principales sectores económicos del municipio: turismo, comercio y restauración. Se pretende recuperar el posicionamiento de los principales sectores mediante campañas de comunicación específicas para cada uno de los sectores mencionados.

-P: ¿Cree posible que Santa Cruz se relance con un papel protagonista en la economía de la isla y de Canarias desde el turismo y el sector servicios? ¿De qué manera?

-R: La realidad actual es que Santa Cruz, en esta época de crisis sanitaria que acarrea otras de tipo social y económico, dispone de un volumen de contrataciones que ha supuesto en estos tres últimos meses más de 7.000 contratos al mes, lo que sitúa al municipio como locomotora del empleo en la isla, con más de 44% de todos los firmados en Tenerife.

Para mantener esta evolución y tratar de sostener el tejido productivo, varias medidas transversales también se han implementado, desde diferentes áreas de la administración local, tales como la bonificación de determinadas tasas (por ejemplo la de residuos sólidos, que permiten ahorrar a los pequeños y medianos empresarios 1,9 millones de euros) y la gratuidad de la ocupación de suelo público para la hostelería, lo que redunda, en este momento de mayores restricciones aún, en la solicitud “expres” de sillas y terrazas para los locales que no disponen de este recurso, con la intención de que puedan subsistir y no se vean abocados al cierre de sus persianas.

Aquí es donde los planes directores sectoriales cobran especial importancia, ya que la nueva realidad requiere un replanteamiento de la estrategia de desarrollo local de nuestra ciudad, por ello estamos preparando planes de actuación como el plan director de comercio, un nuevo plan director de turismo, así como diagnósticos y propuestas de medidas para sectores clave para nuestro futuro como la economía azul (vinculada al puerto, el litoral y el mar), la economía verde (vinculada a las energías renovables, cambio climático, agricultura ecológica, turismo sostenible, etc.), también de un enorme atractivo para el público objetivo de visitante que pretendemos, y las industrias creativas, también conocidas como “economía naranja”.

-P: ¿Cree que la ciudadanía de la capital valora lo suficiente la importancia del turismo y se cuida al turista? ¿Tal vez ahora más por la crisis de la pandemia y los efectos negativos para la economía de esa ausencia de turistas?

-R: La ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife ha visto cómo se ha producido un despegue económico importante en los últimos 8 años en la ciudad, lo que, sin duda, ha generado un aumento de la actividad económica en el municipio, al registrase una mayor afluencia de vecinos y vecinas, en las actividades de dinamización cultural y de ocio, al tiempo que ha experimentado una elevación en el número de visitantes de otros municipios y de turistas, llegados en la temporada de cruceros, que esperamos vaya volviendo a la normalidad en su afluencia y aumente las llegadas, directamente relacionadas con la vacuna y la observación de las medidas de seguridad COVID.

De ahí, que se establezca la necesidad de construir un marco estratégico de referencia, con una hoja de ruta clara, para el fortalecimiento tanto del sector turístico como de los sectores comerciales y de restauración, ya que están directamente relacionados con el sostenimiento económico y el mantenimiento y la creación de empleo.