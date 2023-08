Ola de calor en Canarias: avisos rojos y naranjas este viernes por altas temperaturas, calima y fenómenos costeros

Canarias estará a partir de mañana, jueves, bajo la influencia de la masa de aire cálido y seco que está actualmente afectando a la península y que en el archipiélago irá acompañada de calima, dando lugar a un episodio de ola de calor en las islas a partir de este jueves y hasta el sábado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranjas y rojos en Canarias por el episodio de altas temperaturas que afecta al Archipiélago desde este miércoles 9 de agosto. La agencia meteorológica ha informado que en esta jornada entrará una masa de aire africana, la cual persistirá durante varios días. Como consecuencia, habrá un ascenso progresivo de las temperaturas. A partir del jueves 10, se dará un episodio de temperaturas altas. El viernes 11 y el sábado 12 serán muy probablemente los días más calurosos del episodio.

Precisamente, este viernes las máximas ascienden hasta los 42 grados en Gran Canaria y los 38 en Tenerife y Fuerteventura. En esta última isla, la temperatura máxima esperada asciende unos grados más, hasta los 41 grados. Por este motivo, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha activado avisos rojos por altas temperaturas en varios municipios de las Islas.

Las temperaturas más altas se registrarán en Gran Canaria este viernes, 11 de agosto, entre las 11.00 y las 20.00 horas en puntos del sur, este, oeste y en las cumbres de la Isla.

Avisos amarillos declarados para este jueves por temperaturas máximas de 36 grados en las cumbres y en el oeste de la Isla. Para este viernes se activa el aviso naranja por máximas de 38 grados y se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros y por baja visibilidad por el polvo en suspensión.

Avisos amarillos declarados por temperaturas máximas de 36 grados. Para este viernes, la Aemet informa de avisos naranjas en la Isla por temperaturas máximas de 38 grados y se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros y por baja visibilidad por el polvo en suspensión.

Declarados avisos amarillos para este jueves, también, por temperaturas máximas de 36 grados y por fenómenos costeros. Para este viernes la Aemet informa de avisos naranjas por temperaturas superiores a los 38 grados, con aviso amarillo por baja visibilidad debido al polvo en suspensión.

Avisos amarillos declarados para este jueves en el área metropolitana y en el este, sur y oeste de la isla por temperaturas máximas de 36 grados, afectando sobre todo a la vertiente oeste de la isla, a medianías del este, sur y oeste, a la zona sur del área metropolitana y al macizo de Anaga. Se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros en el este, sur y oeste de la Isla. Para este viernes se activa el aviso naranja por temperaturas máximas de 38 grados y el amarillo por baja visibilidad debido al polvo en suspensión en el norte.

Este jueves, avisos naranjas por temperaturas máximas de 38 grados en las cumbres, este, sur y oeste de la isla. No se descarta que se superen los 34 grados en zonas altas de la vertiente norte. También hay avisos amarillos declarados en las cumbres, este, sur y oeste de la isla por polvo en suspensión. Habrá reducción de visibilidad en 3.000 metros, afectando principalmente en zonas altas. Para este viernes se esperan en Gran Canaria las temperaturas más altas de todo el archipiélago por lo que se ha activado el aviso rojo por máximas de 40 grados en las cumbres, el este, el sur y el oeste de la Isla.

Se han declarado para este jueves avisos amarillos en toda la isla por polvo en suspensión, que provocará una reducción de visibilidad en 3.000 metros, afectando principalmente en zonas altas. Para este viernes se activa el aviso naranja por temperaturas máximas de 38 grados, especialmente en el sureste de la Isla.

Este jueves, avisos amarillos en toda la isla, también, por el polvo en suspensión, que provocará una reducción de visibilidad en 3.000 metros, afectando principalmente en zonas altas. Este viernes se activa el aviso naranja por temperaturas superiores a los 38 grados que afectarán especialmente al sureste de la Isla.

