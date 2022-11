Esta semana, Canarias ha vivido un descenso moderado de las temperaturas, que han retornado a unos valores habituales para la estación del año en la que estamos en estos momentos. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé “un ascenso de las temperaturas” para este sábado y domingo, especialmente en las islas más orientales, donde el termómetro puede incrementarse entre 3 y 4 grados.

Si las máximas este viernes eran de 25, 24 y 27 en Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario y Arrecife respectivamente, para este sábado se sitúan en 30, 30 y 29 grados, una situación que la agencia meteorológica ha calificado como “anómalamente altas para la época del año”. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife podrían subir levemente, pero no se espera que sea de la misma forma que en la provincia de Las Palmas.

Este fin de semana se prevé un ascenso de las temperaturas en #Canarias 🌡️ . A continuación se muestran los mapas de variaciones de Tª y sus valores para el sábado y domingo: pic.twitter.com/yXjgmtz84F — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) 11 de noviembre de 2022

Y la lluvia, ¿para cuándo?

A principios de semana, la AEMET predecía la posibilidad de que se estableciera “un flujo de componente oeste” que pudiera provocar “precipitaciones al oeste del archipiélago, sin descartarlas en las islas orientales”. No obstante, tal y como podemos ver en sus mapas, estas predicciones no se han cumplido y no hay previsión de lluvia para inicios de la próxima semana.