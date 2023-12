“Viento del norte y empieza el espectáculo”: qué son los vórtices de Von Kármán que rodean estos días Canarias

Canarias puede presumir de tener unos cielos envidiables para la observación astronómica gracias a su limpieza y oscuridad, pero también la observación meteorológica encuentra en el archipiélago una mina de fenómenos espectaculares, como las nubes lenticulares o los episodios de calima que tiñen los cielos de naranja. Este diciembre ha traído de nuevo un curioso efecto a los cielos isleños, aunque en este caso no se aprecie desde tierra. Ha sido gracias a una foto sacada desde el satélite Copernicus de la Unión Europea que este fenómeno ha sido observable en los últimos días.

Se trata de los llamados vórtices de Von Kármán, unos “hipnóticos remolinos”, como los ha calificado la cuenta en X de Copernicus EU (The Earth Observation component of the EU Space Programme), que han aparecido al suroeste de las islas gracias a la presencia de los vientos del norte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica que se trata de filas casi paralelas de vórtices, situados en posiciones y sentidos de giro alternos a lo largo de la estela de un obstáculo en un fluido (como, por ejemplo, la atmósfera) en determinadas condiciones favorables. Estos vórtices, indica, se pueden manifestar en forma de remolinos nubosos en capas bajas atmosféricas cuando hay condiciones para la condensación. Este fenómeno recibe el nombre de la primera persona que lo pudo describir, el ingeniero y físico húngaro-estadounidense Théodore von Kármán (1881-1963).

Asimismo, la Aemet señala que estas calles de vórtices son típicamente observables a partir de imágenes de satélite a sotavento de algunas islas montañosas, como es el caso de las Islas Canarias.

De hecho, este es un fenómeno relativamente habitual en las islas, que gracias a las fotos satelitales puede contemplar de lleno este espectáculo de nubes.