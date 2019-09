Victoria Rosell aplaude la sentencia contra Salvador Alba después de "tres años de sufrimiento"

La jueza y diputada de Podemos, Victoria Rosell, se ha mostrado "emocionada" después de "tres años de sufrimiento" con la "magnífica" sentencia que ha condenado a seis años y medio de cárcel al magistrado Salvador Alba por prevaricación, cohecho y falsedad documental.



Rosell ha destacado la alta pena de prisión para el magistrado de la Audiencia de Las Palmas, así como los 18 años de inhabilitación que se le imponen por conspirar contra ella, aunque haya sido absuelto del delito de revelación de secretos.



Aunque todavía no ha leído la sentencia completa, Rosell reconoce que el delito de revelación de secretos es muy difícil de comprobar, entre otras razones por el derecho constitucional de los medios de comunicación a no revelar sus fuentes, a pesar de que los documentos filtrados se han demostrado ahora "falsos".



"Es una sentencia magnífica, incluso en lo que no me favorece como es en el delito de revelación de secretos, porque admito como magistrada que es muy difícil de comprobar", ha subrayado.

No obstante, la diputada de Podemos se ha mostrado convencida de que el juez Alba recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo por lo que el caso aún no está cerrado y le tocará continuar defendiendo su honor.

En el juicio que se celebró el pasado mes de julio, se juzgó si el juez Alba manipuló una instrucción penal que había iniciado Rosell contra un empresario con la finalidad de perjudicar a su colega -entonces diputada de Podemos en el Congreso- y de favorecer la querella que el exministro José Manuel Soria (PP) había presentado contra ella ante el Tribunal Supremo.