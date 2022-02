El abogado de la empleada de hogar que demandó sin éxito a Victoria Rosell asegura que no es de Vox

En el ejercicio de su derecho a la rectificación, a continuación reproducimos íntegramente el texto remitido a este periódico por el abogado Federico José Vicente Marín, quien representó a la empleada de hogar Simona Chambi en su demanda –ya desestimada dos veces por la justicia- contra la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa. El reclamante rectifica con su escrito la noticia titulada “La exempleada de hogar de Victoria Rosell y su abogado de Vox cosechan otra derrota jurídica”

El texto literal de la rectificación de Vicente Marín, sin correcciones, sin comentarios y sin apostillas, es el siguiente:

“Federico José Vicente Marín, abogado de Simona Chambi, no tiene vinculación alguna con el partido político Vox, ni he sido contratado por mis servicios por dicho Partido Político ni ningún otro. Soy el abogado de mi clienta que es quien me ha contratado para defenderla. Es falso que sea “el abogado de Vox” como dice el titular de la noticia. Se le advierte por Segunda vez y para colmo, que en caso de que sigan apareciendo noticias con informaciones relativas a mi persona que son del todo inexactas, nos veremos en la obligación de ejercitar las acciones civiles o penales que estimemos oportunas y demuestre ante un Tribunal mi vínculo de contrato de servicios con el Partido Político Vox”.