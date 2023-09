La Guardia Civil analiza los móviles de los futbolistas del Real Madrid para determinar la difusión del video sexual

La Guardia Civil continúa trabajando con los móviles requisados a los tres jugadores del Real Madrid detenidos por la presunta difusión de un vídeo sexual de una menor. Las autoridades están tratando de determinar la difusión de estas imágenes. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), será el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, el que se haga cargo del caso, ya que los hechos reflejados en las grabaciones tuvieron lugar en Mogán, en el sur de la isla.

El TSJC también ha indicado que el atestado de la policía judicial de la Guardia Civil no será remitido este viernes al juzgado, ya que las diligencias policiales sobre los tres detenidos y el cuarto jugador de la cadena de filiales Del Real Madrid no se han completado y no se prevé que concluyan este viernes. Desde el Tribunal también afirman que la autoridad judicial no ha tomado declaración a los investigados aún. “Ni lo ha hecho ni está previsto que lo haga en ningún caso antes de recibir el atestado'', han apuntado.

Estas detenciones por un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual se derivan de la denuncia presentada en Gran Canaria por una mujer, después de descubrir que circulaba por WhatsApp un vídeo de su hija de 16 años manteniendo relaciones sexuales.

Fuentes próximas al caso consultadas por elDiario.es aseguraron que, en principio, las relaciones se produjeron con uno de ellos y fueron consentidas, no así la grabación y difusión del vídeo, que fue enviado por los tres. Todos ellos fueron arrestados este jueves, según ha informado Efe, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas por agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la provincia de Las Palmas, desplazados a la capital. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestaña.

Un cuarto jugador, también del Real Madrid Castilla, está siendo investigado. El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que dice que “ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp”. “Cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas”, añaden en el texto publicado en la web del club.

La jueza de menores Reyes Martel ha valorado ante los medios de comunicación que no solo es grave la difusión del vídeo, sino también la mera posesión de estas imágenes. “Es un tema de educación digital'', ha señalado. ''La simple posesión de este tipo de vídeos lo que promueve es que haya organizaciones que utilicen menores, que les hagan mucho daño, para hacer pornografía infantil. Cada vez que cualquier persona accede a poseer este tipo de material estamos haciendo un daño incalculable y promoviendo que esto no termine nunca'', ha añadido Martel.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha condenado las imágenes y ha recordado que la difusión de vídeos sexuales sin consentimiento es un tipo de violencia sexual, como reconoce la ley del solo sí es sí. Además, Montero ha mostrado su apoyo a la víctima y a su familia. ''España ha dicho “Se acabó”. Tenemos la obligación de no mirar para otro lado y garantizar todos los derechos a todas las mujeres“, ha escrito en las redes sociales.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, también ha mostrado su apoyo a la víctima. ''La cadena de difusión de quien recibe un vídeo que afecta a la intimidad de una persona y lo difunde es delito desde la entrada en vigor de la Ley Solo Sí es Sí y los juzgados pueden, por primera vez, retirar cautelarmente estos contenidos“, ha explicado.