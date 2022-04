Un juez de Violencia deja en libertad sin cargos a Eufemiano Fuentes, el asesino del contenedor, tras agredir a su actual pareja

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Ocaña, ha dejado en libertad sin cargos al conocido como el asesino del contenedor, que en 1994 mató a una mujer en esta ciudad tras una orgía con drogas y alcohol. Fuentes fue detenido el pasado día 5 tras haber propinado una paliza a su actual pareja, que prefirió no presentar denuncia por temor a ser expulsada del país por su condición de inmigrante sin papeles.

Según ha adelantado el periódico Canarias7, el presunto agresor es Eufemiano Fuentes, alias Fani, sobrino del legendario industrial canario de igual nombre, asesinado en 1976 durante unos sucesos rocambolescos que acabaron con la detención y condena de Ángel Batista, conocido como El Rubio. Fuentes también es primo del controvertido médico del mismo nombre, especialista en medicina deportiva y envuelto continuamente en la polémica sobre el dopaje de deportistas.

Siempre según el atestado policial al que se remite Canarias7, los sucesos por los que fue detenido este Eufemiano Fuentes, Fani, ocurrieron la mañana del pasado día 5, cuando se recibió una llamada en el 091 alertando de que se estaba produciendo una discusión familiar en una vivienda del barrio de Ciudad Jardín, en Las Palmas de Gran Canaria. Al tocar a la puerta los agentes les abrió una mujer de 43 años, de nacionalidad marroquí, en estado de agitación, “con la cara hinchada, la nariz llena de sangre y los ojos morados, además del pelo alborotado”. Una ambulancia la condujo al hospital Doctor Negrín, de la misma ciudad.

Los agentes inspeccionaron la vivienda, que encontraron muy revuelta, con “signos de un episodio de violencia” y con la puerta de madera del baño “fracturada”, además de restos de drogas en una mesa del salón.

Fue la víctima la que relató a los policías que “había sido agredida por su pareja sentimental con golpes en la cara y la cabeza” y que, además, le tiró “de los pelos con mucha brusquedad”. La agredida contó además que, tras este episodio, Eufemiano Fuentes se marchó de la vivienda en compañía de otra mujer, que presuntamente presenció los hechos y que había estado en ese domicilio “consumiendo drogas y bebidas”, siempre según el atestado.

En el Informe de Valoración Policial del Riesgo (VPR) que los agentes realizaron a la mujer, ésta relató que Fuentes había amenazado con suicidarse, que aumentó la escalada de agresiones o amenazas en los últimos seis meses, que mostraba en ese periodo de tiempo conductas de control y acoso, que tenía problemas económicos y de adicción a las drogas, y que, además, pensaba que sería capaz de “agredirla con mucha violencia o incluso matarla”, lo que les llevó a calificar el nivel de riesgo de “alto”.

La Policía encontró a Eufemiano Fuentes y a esa otra mujer poco después saliendo de una casa de la calle Molino de Viento, zona donde se localizan numerosos prostíbulos. La acompañante del presunto agresor se encontraba “muy nerviosa y llorando”, dice la versión policial, al tiempo que acusaba a la mujer agredida, pareja de su acompañante, de haberse abalanzado sobre ella.

La Policía procedió a detener a Fani y, en el momento de colocarle las esposas, los agentes descubrieron “restos de pelo” en su reloj, que se corresponderían también con los que encontraron en la escalera de la casa donde se produjo la pelea y por lo tanto compatibles con los de la víctima.

Ya en comisaría, el detenido solicitó declarar ante el juez (habeas corpus), lo que le fue denegado por el juzgado de guardia, mientras que la mujer agredida avanzaba a la Policía que no tenía intención de denunciarlo “por miedo a ser expulsada del país por su condición de inmigrante” en situación irregular e informaba de que este episodio de violencia no había sido el primero.

Dos días después de su detención, Fuentes fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, ante el cual la víctima declaró no querer presentar denuncia ni solicitar orden de alejamiento. El detenido, por su parte, se negó a prestar declaración. El juez, Luis Ocaña, decretó el sobreseimiento provisional de la causa “por no estar debidamente justificada la perpetración del hecho” que la motivó, por no presentar cargos la víctima ni haber testigos que pudieran esclarecer los hechos.

Hace ahora dieciocho años, Eufemiano Fuentes Martínez fue condenado a doce años de prisión por homicidio con la atenuante de drogadicción por la muerte de la prostituta de origen venezolano María del Carmen Diepa. Junto a él, fueron condenados dos cómplices a tres años de prisión por encubrimiento. Fue el conocido como el crimen del contenedor porque fue en uno de estos depósitos de residuos urbanos donde apareció descuartizado el cadáver de esta mujer. En la sentencia se declaró probado que Fuentes acabó con la vida de María del Carmen Diepa en 1994 dándole un cabezazo en el rostro y luego golpeándola con un palo u objeto cilíndrico. Luego la decapitó.