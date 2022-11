El Tribunal Superior de Justicia de Canarias revoca la condena al exalcalde de Antigua y una periodista por contratos “a dedo”

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso de apelación presentado por el exalcalde de Antigua (Fuerteventura) Juan José Cazorla y su exasesora de prensa y les revoca a ambos la condena de once años de inhabilitación dictada en diciembre de 2021 por la Audiencia de Las Palmas por un delito de prevaricación. Los dos han quedado absueltos.

La Audiencia de Las Palmas había considerado acreditado que, durante una primera etapa, el alcalde y su asesora fraccionaron contratos (de 1.900 euros mensuales más IGIC) para evitar tener que licitar ese servicio por un procedimiento negociado. La sentencia añadía que Cazorla, por su experiencia municipal, sabía que estaba cometiendo una “flagrante infracción” de la normativa que regula la contratación en las administraciones públicas y una “clamorosa ilegalidad”, aunque ningún funcionario municipal le advirtiera de forma expresa al respecto.

Sin embargo, ahora el TSJC considera que existen fallos en el apartado de hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Las Palmas y que, tras analizar las facturas aportadas, puede deducirse que no hay continuidad en la contratación por parte del alcalde hacia la periodista ya que faltan facturas de algunos meses, y que, además, las cantidades (1.900 euros) pagadas a la asesora no son “excesivas ni desproporcionadas”. Además, la suma de las facturas cada año no supera la cantidad mínima que exige la ley (18.000 euros) para tener que convocar un concurso público para cubrir esa plaza.

Por ello, ha anulado la condena al exalcalde y, por ende, a la periodista, considerada por la sentencia anterior como “colaboradora necesaria”.