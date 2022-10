El exjuez corrupto Salvador Alba tiene 24 horas para entrar en prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha notificado en la tarde de este jueves al exjuez corrupto Salvador Alba que dispone de un plazo de 24 horas para ingresar en prisión.

Alba fue condenado por sentencia firme a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial. El Supremo ratificó en noviembre de 2021 el fallo dictado por el TSJC dos años antes.

Según acreditó esa resolución, Alba retorció un procedimiento judicial contra un empresario por fraude fiscal con fines ajenos a los hechos de la investigación, con el propósito de perjudicar la carrera profesional y política de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a quien había sustituido al frente de ese juzgado, el de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, cuando la magistrada pidió la excedencia para presentarse a las elecciones generales celebradas a finales de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas. Los informes falsos elaborados por Alba favorecieron la querella (finalmente archivada) que contra Rosell había presentado José Manuel Soria, que en aquel momento era ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del PP de Canarias.

El exmagistrado ha recibido la notificación sobre las 17.00 de este jueves en su domicilio, por lo que debe entrar en un centro penitenciario antes de esa misma hora del viernes. El alto tribunal canario ha tardado once meses en ejecutar la condena firme recaída sobre Salvador Alba.

El plazo para el ingreso voluntario en prisión del exjuez estaba paralizado desde el 15 de febrero, la fecha en la que su abogado, Nicolás González-Cuéllar, presentó un escrito en el que alegaba que su cliente padecía una enfermedad grave que le impedía viajar en avión y desplazarse hasta una de las cinco cárceles -todas en la Península- que disponen de módulos de alta seguridad para autoridades relacionadas con la persecución de delitos. Entonces restaba tan solo un día para que expirara ese plazo. Es decir, las 24 horas que ahora, ocho meses después, la Sala de lo Penal ha dado a Alba para ingresar en un centro penitenciario.

En este periodo hasta tres dictámenes periciales (dos de ellos anulados después de que el reo recusara a sus autoras) concluyeron que las enfermedades alegadas por Alba no eran incompatibles con su estancia en prisión y se podían tratar en estos centros, por lo que no había razón para no ejecutar la condena.

La última estratagema de la defensa del exjuez consistió en recusar al presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, por haber contestado en una comisión del Parlamento regional a una pregunta formulada por un diputado del grupo Sí Podemos sobre la demora en la ejecución de su pena de cárcel. La Fiscalía ya advirtió del “evidente ánimo dilatorio” en esa maniobra de Alba, que desde febrero ha desplegado multitud de recursos para tratar de evitar o retrasar el cumplimiento de su condena.