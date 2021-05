La aerolínea tinerfeña Canarian Airways cambia de nombre

La nueva aerolínea canaria promovida por 14 hoteleros de Tenerife y La Palma y One Airways lanzará su campaña promocional en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, con cambio de denominación: a partir de ahora se llamará Lattitude Hub.

El presidente de la patronal hotelera española, Jorge Marichal, pone su cargo a disposición tras ser condenado por fraude fiscal

Este es el nombre de la empresa matriz y con él sus promotores buscan "definir mejor la esencia de la compañía y diferenciarse", señalan en un comunicado.

Hace apenas tres meses la aerolínea fue presentada bajo la denominación Canarian Airways con el apoyo del Cabildo de Tenerife, con una aportación de 700.000 euros.

Lattitude Hub representa el “latir” de una iniciativa que viene a sumar conectividad a Tenerife y a Canarias, y que tiene entre sus objetivos canalizar la demanda que otros operadores no pueden absorber y que existe, según sostienen sus promotores.

Es también la muestra de una “actitud” del empresariado turístico que ha decidido dar un paso adelante, unirse alrededor de "un proyecto sólido" y poner por encima de cada una de sus empresas el convencimiento de que "si no hay destino, latitud, no hay economía, y si no hay economía, tampoco hay sociedad", afirman sus impulsores.

El presidente de la compañía, Jorge Marichal, que también es presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y al que desde el Cabildo se le cuestionó que continuase al frente de la aerolínea lanzada, en parte, con dinero público tras su condena por fraude fiscal, incide en que la puesta en marcha de Lattitude Hub representa "un compromiso con el avance del destino y con el desarrollo económico de la sociedad canaria. No puede ser que por no tener ascendencia en la conectividad, el destino no tenga recorrido pese a las grandes inversiones que hemos hecho para mejorar en calidad y eficiencia en nuestra oferta alojativa”.

Lattitude Hub acudirá a Fitur 2021 con la experiencia de un grupo de empresarios especialistas en prescribir el destino y toda su cadena de valor, y con una oferta que tiene como principal fin "acercar los clientes a los hoteles en un solo vuelo, sin necesidad de cambios ni de incomodidades asociadas".

La compañía promete dispensar a sus clientes "un trato diferenciado" a "un precio competitivo".